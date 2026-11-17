Chloe Nguyễn, tên thật Nguyễn Cao Quỳnh Anh, sinh năm 1997, được biết đến là một beauty blogger và nhà sáng tạo nội dung có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Bên cạnh những chia sẻ về mỹ phẩm, chăm sóc da, cô còn gây ấn tượng với phong cách thời trang hiện đại và cuộc sống thường xuyên gắn liền với những chuyến du lịch trong, ngoài nước.

Mới đây, Chloe Nguyễn thu hút sự quan tâm khi đăng tải loạt ảnh diện đồ bơi tại một khu nghỉ dưỡng. Người đẹp lựa chọn bộ swimsuit một mảnh màu trắng, thiết kế ôm sát cơ thể với những đường cắt xẻ cao hai bên hông, giúp tôn lên đôi chân thon dài và vóc dáng cân đối.

Điểm nhấn của bộ trang phục nằm ở phần ren thêu hoa trước ngực, tạo nét nữ tính, mềm mại. Chloe kết hợp cùng kính râm dáng mắt mèo, mang đến vẻ ngoài vừa thanh lịch vừa quyến rũ. Trong những khung hình được chia sẻ, cô tự tin tạo dáng, khoe đường cong cơ thể và làn da sáng.

Tủ đồ ngập tràn những thiết kế gợi cảm, nữ tính

Không chỉ gây chú ý với trang phục đi biển, Chloe Nguyễn còn có phong cách thời trang đa dạng. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên xuất hiện trong những bộ váy ôm sát, đầm hai dây, áo corset hoặc các thiết kế có chi tiết cut-out nhằm tôn lên vóc dáng.

Trong một lần đi cà phê, nữ blogger lựa chọn áo corset cổ yếm kẻ sọc, kết hợp cùng chân váy bí màu trắng có độ phồng nhẹ. Cách phối đồ giúp cô khoe bờ vai thanh mảnh, đồng thời tạo vẻ ngoài trẻ trung và nữ tính.

Ở những hoạt động thường ngày, Chloe lại ưu tiên váy trắng, trang phục màu pastel hoặc những thiết kế điểm xuyết nơ, bèo nhún. Những chi tiết này mang đến vẻ ngọt ngào, điệu đà nhưng vẫn phù hợp với phong cách hiện đại mà cô theo đuổi.

Đặc biệt, trong các chuyến nghỉ dưỡng, Chloe Nguyễn thường lựa chọn bikini hai mảnh, váy ngắn hoặc trang phục có đường cắt táo bạo. Những bộ đồ được phối cùng kính râm, túi xách và phụ kiện phù hợp, giúp tổng thể thêm nổi bật.

Dù yêu thích phong cách gợi cảm, nữ blogger vẫn duy trì nét nữ tính đặc trưng. Cô thường lựa chọn trang phục có phom dáng ôm vừa vặn, nhấn vào vòng eo hoặc sử dụng chất liệu mềm mại để tạo cảm giác thanh thoát.

Beauty blogger nổi tiếng, từng được vinh danh trong lĩnh vực thời trang

Trước khi trở thành gương mặt quen thuộc trên mạng xã hội, Chloe Nguyễn từng theo học ngành Kinh tế và Tài chính tại Đại học RMIT Việt Nam.

Năm 2015, cô bắt đầu hoạt động với vai trò beauty blogger, thường xuyên chia sẻ video đánh giá mỹ phẩm, hướng dẫn trang điểm và chăm sóc da. Nhờ phong cách gần gũi cùng nội dung được đầu tư, Chloe dần xây dựng được lượng người theo dõi riêng.

Năm 2017, cô lọt Top 4 nhân vật có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực làm đẹp tại Influence Asia. Đây là một trong những dấu mốc đáng chú ý trong quá trình phát triển sự nghiệp sáng tạo nội dung của nữ blogger.

Sau nhiều năm hoạt động, Chloe Nguyễn không chỉ giới hạn bản thân ở lĩnh vực làm đẹp mà còn mở rộng sang thời trang, du lịch và phong cách sống. Tài khoản Instagram của cô hiện thu hút gần 740.000 người theo dõi, theo số liệu được ghi nhận trong bài viết ngày 12/11.

Năm 2025, Chloe Nguyễn tiếp tục được tạp chí Tatler vinh danh trong danh sách Asia's Most Stylish Vietnam, ghi nhận dấu ấn của cô trong lĩnh vực thời trang.

Ở tuổi 29, Chloe Nguyễn duy trì sức hút nhờ phong cách ăn mặc riêng, khả năng biến hóa với nhiều kiểu trang phục và những hình ảnh du lịch được đầu tư chỉn chu. Từ các bộ váy nữ tính đến bikini gợi cảm, nữ blogger cho thấy sự tự tin trong việc lựa chọn trang phục phù hợp với sở thích và vóc dáng của mình.

Chloe Nguyễn khoe nhan sắc và phong cách thời trang nữ tính, quyến rũ trong video lấy cảm hứng từ thiên nga trắng. Nguồn: Instagram @bychloenguyen