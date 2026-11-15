Mỹ nhân 9X của showbiz Việt khoe nhan sắc tuổi 32, vóc dáng gợi cảm khiến nhiều người xuýt xoa

Mới đây, Thiều Bảo Trâm chia sẻ bộ ảnh mới trên trang cá nhân, nhanh chóng nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ. Trong loạt hình, nữ ca sĩ lựa chọn phong cách trẻ trung, nhẹ nhàng nhưng vẫn khéo léo tôn lên đường nét gương mặt và vóc dáng.

Ở tuổi 32, Thiều Bảo Trâm sở hữu vẻ ngoài tươi tắn, làn da sáng cùng thân hình cân đối. Cô thường xuyên thay đổi phong cách, khi xuất hiện dịu dàng trong những thiết kế thanh lịch, lúc lại gây ấn tượng với trang phục ôm sát hoặc cắt xẻ.

Đáng chú ý, trong một lần xuất hiện tại chương trình truyền hình gần đây, nữ ca sĩ vẫn thu hút sự quan tâm dù chỉ diện trang phục công sở. Hình ảnh này cho thấy cô không nhất thiết phải lựa chọn những thiết kế cầu kỳ để tạo điểm nhấn.

Nhan sắc tuổi 32 của Thiều Bảo Trâm gây chú ý

Trước đó, nhân dịp sinh nhật tuổi 32, Thiều Bảo Trâm cũng thực hiện bộ ảnh mang phong cách tươi sáng, trẻ trung. Nữ ca sĩ xuất hiện với thần thái rạng rỡ, nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ.

Thiều Bảo Trâm khoe nhan sắc dịu dàng, trẻ trung trong video hát được chia sẻ trên trang Facebook cá nhân. Nguồn: Facebook Thiều Bảo Trâm.

Không chỉ gây ấn tượng với những bộ ảnh thời trang, Thiều Bảo Trâm còn thường xuyên chia sẻ hình ảnh trong các chuyến nghỉ dưỡng. Dịp hè năm nay, cô từng thu hút sự chú ý khi diện bikini hai mảnh, khoe vòng eo thon gọn cùng đôi chân dài.

Trong một bộ ảnh bên biển, nữ ca sĩ lựa chọn bikini sọc ngang, tạo dáng tự nhiên giữa khung cảnh nghỉ dưỡng. Ở những hình ảnh khác, cô diện bikini trắng kết hợp áo khoác mỏng, mang đến vẻ ngoài nữ tính nhưng không kém phần gợi cảm.

Những năm gần đây, Thiều Bảo Trâm có sự thay đổi rõ rệt về phong cách thời trang. Bên cạnh hình tượng ngọt ngào quen thuộc, cô mạnh dạn thử sức với các thiết kế xuyên thấu, trang phục cắt xẻ và những bộ đồ biểu diễn tôn vóc dáng.

Hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật

Thiều Bảo Trâm sinh năm 1994, bắt đầu hoạt động trong làng giải trí từ năm 2013. Sau hơn 10 năm theo đuổi âm nhạc, cô từng bước xây dựng hình ảnh riêng với phong cách trẻ trung và khả năng trình diễn vũ đạo.

Năm 2024, nữ ca sĩ tham gia chương trình "Chị đẹp Đạp gió", trở thành một trong những gương mặt nhận được sự quan tâm của khán giả. Qua chương trình, Thiều Bảo Trâm có thêm cơ hội thể hiện khả năng ca hát, vũ đạo và làm việc cùng nhiều nghệ sĩ nữ.

Bên cạnh các hoạt động truyền hình, cô tiếp tục phát hành sản phẩm âm nhạc, trong đó có MV "Thỏ săn mồi", gây chú ý với hình ảnh cá tính và những màn vũ đạo khoe lợi thế hình thể.

Ở tuổi 32, Thiều Bảo Trâm duy trì hoạt động nghệ thuật đồng thời chăm chút hình ảnh cá nhân. Sự kết hợp giữa phong cách thời trang đa dạng và vẻ ngoài ngày càng trưởng thành giúp nữ ca sĩ tiếp tục nhận được sự quan tâm của công chúng.

Ảnh: FBNV