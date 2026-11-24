Mới đây, Trương Quỳnh Anh thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh tại phòng tập Pilates. Trong trang phục thể thao ôm sát, nữ ca sĩ khoe vóc dáng săn chắc, vòng eo thon gọn cùng thần thái rạng rỡ. Dù đã bước sang tuổi U40, người đẹp sinh năm 1989 vẫn nhận được nhiều lời khen về ngoại hình trẻ trung.

Kèm theo loạt ảnh, Trương Quỳnh Anh hài hước chia sẻ: "Body không tự đẹp, sức khỏe không tự tốt. Muốn đi du lịch khắp nơi thì trước tiên phải chịu khó… đi tập!".

Bên dưới bài đăng, nhiều cư dân mạng dành lời khen cho vóc dáng của bà mẹ một con. Không ít người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tinh thần chăm chỉ tập luyện, đồng thời mong muốn có được hình thể và sự tự tin như nữ ca sĩ.

Trương Quỳnh Anh giữ vóc dáng thon gọn nhờ tập Pilates

Pilates là bộ môn được nhiều mỹ nhân Việt lựa chọn để cải thiện vóc dáng, tăng cường sự dẻo dai và sức mạnh cơ lõi. Bên cạnh Trương Quỳnh Anh, nhiều nghệ sĩ như Sĩ Thanh, Nhã Phương, Diệu Nhi, Midu, Khả Như hay Hoa hậu Tiểu Vy cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh tập luyện trên mạng xã hội.

Với Trương Quỳnh Anh, việc duy trì thói quen vận động không chỉ giúp cô chăm sóc ngoại hình mà còn hướng đến sức khỏe lâu dài. Những hình ảnh tại phòng tập cho thấy nữ ca sĩ vẫn giữ được vóc dáng cân đối sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Sinh năm 1989, Trương Quỳnh Anh gia nhập làng giải trí từ khá sớm. Cô bắt đầu bén duyên với diễn xuất năm 18 tuổi, đảm nhận vai chính đầu tiên trong bộ phim Ký Túc Xá. Sau đó, người đẹp tiếp tục xuất hiện trong nhiều tác phẩm truyền hình như Sóng Gió Cuộc Đời, Một Ngày Không Có Em, Cuộc Chiến Hoa Hồng...

Song song với diễn xuất, Trương Quỳnh Anh còn theo đuổi ca hát, ghi dấu ấn với những bản ballad được khán giả yêu thích. Sau gần hai thập kỷ làm nghề, cô vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật, đồng thời thử sức ở lĩnh vực kinh doanh.

Làm mẹ đơn thân, con trai 14 tuổi đã cao khoảng 1m82

Bên cạnh nhan sắc và sự nghiệp, cuộc sống làm mẹ đơn thân của Trương Quỳnh Anh cũng nhận được nhiều sự quan tâm.

Nữ ca sĩ từng có cuộc hôn nhân với ca sĩ Tim. Cả hai có một con trai chung tên Cát An, thường được gọi thân mật là Sushi, sinh năm 2012. Sau khi ly hôn, Trương Quỳnh Anh trực tiếp nuôi dưỡng và chăm sóc con.

Ở tuổi 14, Sushi gây chú ý với chiều cao nổi bật. Theo chia sẻ của Trương Quỳnh Anh hồi tháng 6/2026, con trai cô đã cao khoảng 1m82. Mỗi lần hai mẹ con xuất hiện cùng nhau, sự chênh lệch chiều cao rõ rệt thường khiến khán giả thích thú.

Trong khi con trai ngày càng cao lớn, chững chạc, Trương Quỳnh Anh vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung. Thậm chí, không ít người nhận xét hai mẹ con trông giống chị em khi đứng cạnh nhau.

Từ nhỏ, Sushi đã yêu thích các hoạt động thể chất, đặc biệt là bơi lội, bóng đá và bóng rổ. Ngoài ra, cậu bé còn có niềm đam mê với hội họa và theo học mỹ thuật. Hiện tại, Cát An đang học tại một trường quốc tế ở TP.HCM.

Trên mạng xã hội, Trương Quỳnh Anh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên con trai. Nữ ca sĩ luôn quan tâm, đồng hành và tạo điều kiện để con phát triển sở thích cá nhân.

Sau những thay đổi trong cuộc sống riêng, Trương Quỳnh Anh vẫn tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật, kinh doanh và dành thời gian du lịch cùng bạn bè. Ở tuổi U40, người đẹp hướng đến cuộc sống độc lập, cân bằng giữa công việc, chăm sóc bản thân và nuôi dạy con trai.

Trương Quỳnh Anh khoe nhan sắc trẻ trung, dịu dàng trong trang phục trắng, thích thú với thú vui cắm hoa - Nguồn: Facebook Trương Quỳnh Anh