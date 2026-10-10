Mỹ nhân 30 tuổi đăng quang Miss Grand International

Tối 10/10, chung kết Miss Grand International diễn ra tại Thái Lan. Từ trước đêm thi chung kết, thí sinh Việt Nam đã thuộc nhóm nhân tố nổi bật, được các chuyên trang dự đoán lọt top cao.

Trong bảng dự đoán trước chung kết của chuyên trang Missosology, Emoura Phạm được xếp ở vị trí thứ 2, chỉ sau đại diện Tanzania - Jihan Dimack. Trong khi đó, Sash Factor dự đoán người đẹp Việt Nam cán đích ở vị trí thứ 4. Emoura Phạm sinh năm 2000, cao 1,7 m, sở hữu số đo ba vòng 79-59-92 cm.

Emoura Phạm vào top 5

Sau các màn đồng diễn, hô tên trên sân khấu, Emoura Phạm lần lượt được gọi tên vào top 25, top 11. Ngoài đại diện Việt Nam, nhiều thí sinh khác trong top 11 cũng là những nhân tố mạnh, được đánh giá cao, gồm Jihan Dimack (Tanzania), Shyare Andrade Hidalgo (Ecuador), Ximena Carrillo (Guatemala), Alyanni Gómez (Cuba) hay Patthama Jitsawat (Thái Lan)...

Emoura trong đêm chung kết Miss Grand International.

Đáng chú ý, Jihan Dimack dẫn đầu cả hai bảng dự đoán cuối cùng của Missosology và Sash Factor trước đêm chung kết.

Một ứng viên nổi bật khác là Ximena Carrillo. Theo bảng dự đoán được Sash Factor công bố, đại diện Guatemala đứng thứ 2, trong khi Missosology xếp cô ở vị trí thứ 3 trong danh sách đăng tối 9/10.

Trong phần thuyết trình về chủ đề hòa bình, Emoura Phạm tự tin, trả lời đúng trọng tâm. Cụ thể, người đẹp nói: “Một người mẹ mất đi đứa con dù ở màu cờ sắc áo nào cũng luôn thấu hiểu sự tột cùng của nỗi đau. Một đứa trẻ dù nói bất cứ ngôn ngữ gì cũng cảm nhận rõ sự mất mát khi mất đi người cha. Nỗi đau không cần hộ chiếu. Nước mắt không dựa theo quốc tịch. Quyền được sống trong hòa bình không nên có bất kỳ biên giới nào. Vậy nên, nếu chúng ta có thể đoàn kết lại cùng nhau và hàn gắn thế giới này".

Sau đó, người đẹp hát một đoạn bài hát Heal The World thay cho lời kết của bài thuyết trình.

Sang phần thi ứng xử, người đẹp nhận được câu hỏi: “Bạn làm thế nào để truyền cảm hứng cho bản thân và những người xung quanh?”, đại diện Việt Nam trả lời cô tìm thấy nguồn cảm hứng cho bản thân khi nhớ về cội nguồn.

“Tôi nhớ đến cảnh mẹ mình phải đi bộ hơn 10 km mỗi ngày để đến trường. Bà đã nỗ lực học tập dù bụng đói cồn cào, thậm chí từng ngất xỉu giữa đường. Chính những điều đó dạy tôi hiểu về sức mạnh của tri thức và sự kiên cường. Tôi cũng lan tỏa cảm hứng đến người khác bằng cách chia sẻ những giá trị mà mình đã đúc kết được qua bao năm tháng. Khi trở thành một người mà bản thân cũng ngưỡng mộ, tôi có thể truyền cảm hứng cho những người xung quanh”, cô nói.

Sau phần thi ứng xử, cô được gọi tên vào top 5 cùng đại diện Ecuador, Guatemala, Hà Lan và Tanzania.

Top 5 Miss Grand 2026. Ảnh: Missosology.

Mỹ nhân Tanzania đăng quang, Emoura Phạm là á hậu 4

5 thí sinh tiếp tục bước vào phần thi ứng xử cuối cùng để tìm ra danh hiệu cao nhất. Câu hỏi chung dành cho 5 cô gái là "Theo bạn, một người phụ nữ có bản lĩnh cần sở hữu những phẩm chất nào?".

Emoura Phạm trả lời: "Cô ấy nên là một nhịp cầu giúp người khác có thêm cơ hội để tiếp thêm sức mạnh cho những người khác nữa, để rồi chính họ lại có thể giúp đỡ những người xung quanh. Đó là lý do tôi cùng gia đình khởi xướng dự án 100 cây cầu cho quê hương, bởi tôi tin một người phụ nữ khi có đủ năng lực và sự tự chủ sẽ biết giúp đỡ và chăm lo cho người khác”.

Theo Emoura Phạm, việc xây dựng những cây cầu bắc qua vùng Đồng bằng sông Cửu Long dành cho các gia đình có hoàn cảnh kém may mắn hơn đã trở thành sứ mệnh của cô.

Người đẹp cho biết đã hoàn thành 18 cây cầu và hai cây cầu số 19, 20 cũng đang dần hoàn thiện.

“Tôi tin những cây cầu này giúp mở ra cơ hội cho trẻ em, đưa các em đến gần hơn với trường lớp. Chúng giúp các gia đình có điều kiện mưu sinh tốt hơn và biến những ước mơ thành hiện thực. Vì vậy, tôi tin một người phụ nữ tự chủ sẽ giúp kết nối mọi người. Hãy là nhịp cầu để giúp người khác cũng có được sức mạnh và khả năng hỗ trợ những người xung quanh", Emoura Phạm chia sẻ.

Trong khi đó, người đẹp Tanzania đưa ra câu trả lời: “Tôi tin rằng phẩm chất mà một người phụ nữ nên có là một trái tim nhân hậu, và đối với tôi, tấm gương hoàn hảo chính là mẹ tôi. Bà là một người phụ nữ tốt bụng với người khác. Bà là một người phụ nữ luôn đặt người khác lên trước bản thân. Tôi tin rằng đó là một phẩm chất cho phép bạn lãnh đạo bằng lòng tốt. Đó là một phẩm chất cho phép bạn thay đổi thế giới, cho phép bạn chạm đến trái tim của một người, vượt xa cả những giới hạn vật chất. Và tối nay, tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn mẹ, vì đã truyền cảm hứng cho con trở thành người phụ nữ như vậy. Cảm ơn mẹ”.

Kết quả cuối cùng, người đẹp Tanzania Jihan Dimack đăng quang ngôi vị cao nhất. Bốn danh hiệu á hậu lần lượt thuộc về đại diện Ecuador, Hà Lan, Guatemala, Việt Nam.

Tân Hoa hậu Hòa bình nhận vương miện. Ảnh: Missosology.

Tân hoa hậu 30 tuổi, mang 2 dòng máu Tanzania - Liban, đồng thời có kinh nghiệm tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp. Cô là là thí sinh châu Phi đầu tiên giành chiến thắng trong lịch sử cuộc thi này.

Trong phần giới thiệu về bản thân, người đẹp này chia sẻ: “Hành trình làm người mẫu của tôi bắt đầu từ rất sớm, khi mới 17 tuổi. Tôi đã tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp khác nhau, bao gồm Hoa hậu Tanzania. Năm 2016, tôi có vinh dự tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Tanzania, rồi may mắn giành được danh hiệu và đại diện cho đất nước xinh đẹp trên sân khấu Hoa hậu Hoàn vũ. Hôm nay, tôi lại có thêm một cơ hội tuyệt vời để đại diện cho Tanzania, lần này với tư cách Miss Grand Tanzania 2026”.

Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2026 ban đầu được lên kế hoạch diễn ra tại Ấn Độ. Tuy nhiên, cuộc thi sau đó được tổ chức tại Thái Lan. Đêm chung kết có sự tranh tài của 77 thí sinh.

Hoa hậu Emma Tiglao đến từ Philippines trao vương miện cho người kế nhiệm vào cuối sự kiện.