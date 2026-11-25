Chiều 25/11, chung kết Miss International 2026 (Hoa hậu Quốc tế) diễn ra tại Tokyo Dome City Hall (Nhật Bản). 73 thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới chính thức vào đêm thi quyết định sau hai tuần tham gia các hoạt động giao lưu, trải nghiệm văn hóa. Sau vòng thi trình diễn trang phục dạ hội, dàn người đẹp bước vào màn thuyết trình dự án SDGs (Mục tiêu phát triển bền vững).

Elizaveta Kuznetsova (đội vương miện) đăng quang Miss International 2026. Ảnh: BTC.

Kết quả chung cuộc, đại diện Moldova là Elizaveta Kuznetsova được xướng tên cho ngôi vị Hoa hậu. Tại vòng thi ứng xử top 5, người đẹp nhận được câu hỏi: "Nếu chỉ được chọn 1 trong 17 mục tiêu phát triển bền vững, bạn sẽ chọn mục tiêu nào và bạn nghĩ mình có thể làm được gì với vai trò Hoa hậu?".

Elizaveta trả lời cô chọn mục tiêu số 4 - Giáo dục có chất lượng.

"Tôi tin rằng đây là mục tiêu theo đuổi một lý tưởng cao đẹp và đúng đắn. Giáo dục là công cụ mạnh mẽ nhất để phá vỡ vòng luẩn quẩn của đói nghèo. Sinh ra và lớn lên ở Moldova, tôi hiểu rằng tài năng có mặt ở khắp mọi nơi, nhưng cơ hội thì không phải lúc nào cũng dành cho tất cả mọi người. Tôi muốn trở thành một phần của sự thay đổi ấy, góp sức tạo ra những cơ hội cho thế hệ trẻ trong tương lai", người đẹp Moldova chia sẻ.

Cô nói thêm: "Tôi đang thực hiện dự án mang tên Imagine, nhằm thúc đẩy giáo dục sáng tạo thông qua các buổi hội thảo nghệ thuật. Tôi tự hào khi dự án đã được triển khai tại nhiều quốc gia và rất hào hứng với việc đưa dự án đến Nhật Bản".

Phần trả lời ứng xử của Elizaveta được nhận xét khá trôi chảy, thuyết phục. Ngay từ đầu cuộc thi, người đẹp đã được đánh giá ứng viên hàng đầu vì hội tụ đủ yếu tố từ nhan sắc, hình thể đến kinh nghiệm thi đấu.

Elizaveta ngay từ đầu đã được đánh giá là ứng viên tiềm năng. Ảnh: BTC.

Elizaveta sinh năm 2001, hiện là diễn viên và họa sĩ. Ngoài ra, mỹ nhân Moldova còn lấn sân mảng thời trang, tham gia nhiều chiến dịch quảng cáo của các thương hiệu lớn và xuất hiện trên sàn diễn trong nước lẫn quốc tế.

Á hậu 1 của cuộc thi là Brittany Feeney, đến từ Vương quốc Anh. Trước đó, cô từng lọt top 12 Miss Supranational 2025. Các danh hiệu Á hậu 2 và Á hậu 3 lần lượt thuộc về Laura Anna Glozarvá (Czech Republic) và Victoria Titisari Kosasieputri (Indonesia).

Đại diện Việt Nam, Lê Phương Khánh Như, được xướng tên là Á hậu 4 của cuộc thi. Cô sinh năm 2004, đến từ Khánh Hòa. Người đẹp có chiều cao 1,69 m, số đo ba vòng lần lượt là 84-63-98 cm. Khánh Như từng đạt Á khôi 1 Hoa khôi Sinh viên Việt Nam khu vực miền Nam 2023, Quán quân Én Vàng UEF 2024...

Trong suốt quá trình dự thi, Khánh Như tạo thiện cảm với hình ảnh chỉn chu, cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng ở các hoạt động bên lề. Khánh Như có vẻ đẹp ngọt ngào, khả năng thuyết trình và giao tiếp tiếng Anh khá tốt. Dù vậy, chiều cao là bất lợi của cô tại cuộc thi. Trước khi trở thành Á hậu 4 Miss International 2026, cô từng giành giải Á hậu 1 Miss World Vietnam 2025 (Hoa hậu Thế giới Việt Nam).