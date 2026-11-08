Mỹ nhắm mục tiêu vào các tuyến tiếp tế trên bộ của Iran

Mỹ yêu cầu Iraq đóng hầu hết cửa khẩu biên giới với Iran. Ảnh: WANA

Theo đài RT, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Đô đốc Brad Cooper ngày 7/11 tuyên bố Lực lượng Đặc nhiệm Cổng sắt được thành lập nhằm củng cố lệnh phong tỏa đường biển do Washington đang áp đặt đối với các cảng của Iran.

Chấm dứt phong tỏa đường biển là một trong những yêu cầu chủ chốt của Tehran nhằm giải quyết xung đột với Mỹ và cho phép nối lại hoạt động vận tải hàng hải qua eo biển Hormuz. Khoảng 20% lượng dầu thô toàn cầu được vận chuyển qua tuyến đường này.

Lực lượng đặc nhiệm mới sẽ đặt trụ sở tại thành phố Tampa, bang Florida, Mỹ với khoảng 20 nhân viên dân sự và quân sự. Nhiệm vụ của lực lượng là tập trung vào việc “ngăn chặn hoạt động vận chuyển các hệ thống vũ khí tiên tiến, công nghệ lưỡng dụng, vật liệu bị trừng phạt và các nguồn thu bất hợp pháp qua biên giới trên bộ của Iran cũng như biển Caspi”. Theo CENTCOM, lực lượng này sẽ phối hợp hoạt động với các cơ quan khác của chính phủ Mỹ.

Theo hãng tin WANA, Ngoại trưởng Iraq Fuad Hussein ngày 7/11 cho biết Mỹ đã yêu cầu Baghdad đóng cửa hầu hết các cửa khẩu biên giới với Iran, ngoại trừ hai cửa khẩu.

Nga trước đó đã bác bỏ những cáo buộc rằng nước này cung cấp vũ khí cho Iran. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói “ngay cả việc nghe những điều như vậy cũng thật khó hiểu”. Bộ Tổng tham mưu quân đội Iran cũng nhấn mạnh “mọi bình luận... về việc mua sắm trang thiết bị và vũ khí từ các quốc gia khác đều thiếu độ tin cậy”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/11 xác nhận Washington đã thực hiện các cuộc “tấn công quy mô nhỏ” nhằm vào hệ thống phòng không của Iran trên đảo Qeshm thuộc khu vực eo biển Hormuz. Tuy nhiên, ông Trump cũng tuyên bố các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran do Qatar làm trung gian đã đạt được “nhiều tiến triển”.