Mỹ: Người phụ nữ lái xe bán tải lao vào sân bóng tông nhiều học sinh, ít nhất 2 người tử vong

Theo Aaron Moses từ Sở Cảnh sát Wichita, người lái xe là một phụ nữ 34 tuổi – người có con đang chơi bóng ở một sân khác trong cùng khu phức hợp thể thao Stryker Sports Complex. Vụ việc xảy ra vào khoảng 15h25 (giờ địa phương).

Cảnh sát cho biết người phụ nữ này hiện đã bị bắt giữ và “đang hợp tác” với cơ quan điều tra. Cảnh sát vẫn đang nỗ lực làm rõ diễn biến và nguyên nhân vụ việc, cũng như xem xét các cáo buộc pháp lý. Ông Moses cho biết thêm, có hai trẻ vị thành niên đi cùng người phụ nữ này trên chiếc xe bán tải.

Mười một người đã bị thương, trong đó có năm trẻ em. Các nạn nhân gặp phải những chấn thương từ mức độ nhẹ (vết bầm tím) đến rất nghiêm trọng, tuy nhiên không có trường hợp nào được xác định là nguy hiểm đến tính mạng. Danh tính của bé trai và người đàn ông 35 tuổi thiệt mạng hiện vẫn chưa được công bố.

Ông Moses cho biết, khi lực lượng ứng cứu khẩn cấp đến nơi, họ thấy người dân địa phương đang sơ cứu cho các nạn nhân.

Theo các nhân chứng, vào thời điểm chiếc xe bán tải lao qua, có rất nhiều gia đình và trẻ em đang ở trên sân.

Sân bóng nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: AP

Một người có mặt tại hiện trường chia sẻ với đài truyền thông địa phương rằng, khi anh đang ở cùng gia đình thì một chiếc xe bán tải màu đen bất ngờ vượt qua lề đường và lao vào sân bóng. Hai nhân chứng khác cũng cho biết họ nghe thấy một tiếng động lớn vào thời điểm đó.

Vanessa Trammell - người đang theo dõi trận bóng của con trai 13 tuổi ở sân bên cạnh, kể lại với CNN rằng cô đã tận mắt chứng kiến ​​chiếc xe lao qua sân bóng kế bên và tông trúng nhiều người. “Chúng tôi cứ ngỡ nó sẽ dừng lại, nhưng nó vẫn tiếp tục lao tới” - cô kể. Trận bóng của con trai cô vừa kết thúc, cả đội đang tụ lại bên đường biên thì chiếc xe tải lao đến gần khu vực đó.

Theo đài KWCH, vụ việc đã khiến lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại sân bóng – nơi vốn được bao quanh bởi hàng rào và có một lối đi bê tông dẫn ra bãi đỗ xe. Ông Moses cho biết hiện chưa rõ bằng cách nào chiếc xe vượt qua được cổng rào, cũng như tốc độ di chuyển của nó vào thời điểm đó là bao nhiêu.

Ông Moses cho biết thêm, khi cảnh sát và nhân viên y tế đến nơi, người lái xe cùng hai thanh thiếu niên vẫn còn ở tại hiện trường cùng chiếc xe.

Các đoạn video ghi lại cảnh những đứa trẻ trong trang phục thể thao màu đỏ đang tập trung gần các phương tiện cứu hộ và dải băng cảnh báo màu vàng của cảnh sát.

Sự việc đã gây bàng hoàng cho các gia đình và trẻ em có mặt tại sân, trong khi hàng chục nhân viên cứu hộ khẩn cấp nhanh chóng tiếp cận hiện trường.