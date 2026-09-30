Mỹ ngược dòng đánh bại Chile 4-2 sau màn rượt đuổi tỷ số kịch tính

📊 Xem thống kê chi tiết trận Mỹ 4-2 Chile: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Mỹ4 - 2ChileKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Mỹ tiếp đón Chile.

12'Thẻ vàng sớm cho J. Villagra

Trận đấu diễn ra căng thẳng ngay từ những phút đầu và ở phút 12, trọng tài đã phải rút thẻ vàng cảnh cáo J. Villagra bên phía Chile. Tỷ số trên sân CITYPARK lúc này vẫn đang là 0-0.

32'Mỹ giữ bóng nhiều nhưng Chile phản công sắc bén

Trải qua hơn nửa giờ thi đấu, tuyển Mỹ chiếm ưu thế vượt trội về quyền kiểm soát bóng với 66% - 34%, nhưng Chile mới là đội tạo ra nhiều pha uy hiếp hơn. Đội bóng Nam Mỹ vượt trội về số lần dứt điểm (2 - 5) cũng như phạt góc (0 - 3), buộc hàng thủ đối phương phải cảnh giác cao độ dù tỷ số vẫn đang là 0-0.

37'S. Berhalter mở tỷ số cho Mỹ

Phút 37, từ đường kiến tạo của S. Dest, S. Berhalter dứt điểm chính xác đưa Mỹ vươn lên dẫn trước 1-0. Bàn thắng mở tỷ số giúp đội chủ nhà cụ thể hóa ưu thế kiểm soát bóng vượt trội dù số cơ hội tạo ra trước đó không nhiều.

44'Mỹ giữ lợi thế dẫn bàn trước sức ép của Chile

Tiến gần đến giờ nghỉ giữa hiệp, Mỹ vẫn đang tạm dẫn 1-0 nhờ khả năng kiểm soát bóng vượt trội với thời lượng 66% - 34%. Dẫu vậy, Chile mới là bên dồn ép liên tục khi vượt trội về số pha dứt điểm (3 - 8, trúng đích 2 - 4) cùng 0 - 5 phạt góc, buộc hàng thủ đội bóng xứ cờ hoa phải căng mình chống đỡ.

45+1'D. Ulloa gỡ hòa quý giá cho Chile

Đúng vào phút 45+1', D. Ulloa tỏa sáng mang về bàn thắng quân bình tỷ số 1-1 cho Chile. Pha lập công ngay trước giờ nghỉ là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực hãm thành của đội khách trên sân Snapdragon Stadium.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

46'Mỹ điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai

Ngay sau giờ nghỉ ở phút 46', đội tuyển Mỹ quyết định thay đổi nhân sự khi B. Schwake được tung vào sân thế chỗ cho C. Brady. Bước đi này diễn ra trong bối cảnh hai đội đang hòa nhau 1-1 sau 45 phút đầu tiên.

49'M. Gutierrez đưa Chile vượt lên dẫn trước

Chỉ ít phút sau khi hiệp hai bắt đầu, M. Gutierrez đã tỏa sáng ở phút 49 để ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 1-2 cho Chile. Bàn thắng này giúp đại diện Nam Mỹ hoàn tất cú lội ngược dòng đầy ấn tượng ngay trên sân Snapdragon Stadium.

51'J. Hall gỡ hòa chớp nhoáng cho Mỹ

Chỉ hai phút sau khi bị dẫn trước, tuyển Mỹ đã nhanh chóng đưa trận đấu về vạch xuất phát ở phút 51 nhờ pha lập công của J. Hall từ đường kiến tạo của G. Reyna. Màn rượt đuổi tỷ số đầy hấp dẫn trên sân Snapdragon Stadium tiếp tục nóng lên khi bảng điện tử chuyển thành 2-2.

56'Mỹ giữ bóng áp đảo nhưng Chile dứt điểm vượt trội

Bước sang phút 56, thế trận trên sân diễn ra đầy giằng co khi tỷ số vẫn giữ ở mức 2-2. Đội tuyển Mỹ kiểm soát bóng vượt trội với thời lượng 66% - 34%, tuy nhiên Chile mới là bên tạo ra nhiều sóng gió hơn nhờ những đợt lên bóng sắc bén, thể hiện qua số lần dứt điểm áp đảo 3 - 8 cùng số quả phạt góc 0 - 5.

58'Chile làm mới đội hình khi tỷ số cân bằng 2-2

Phút 58, Chile quyết định rút N. Reichmuth rời sân để nhường chỗ cho L. Hernandez. Đội khách thực hiện sự điều chỉnh nhân sự nhằm tìm kiếm thêm đột biến trong bối cảnh hai đội đang rượt đuổi tỷ số hấp dẫn 2-2 trên sân Snapdragon Stadium.

58'Chile làm mới đội hình giữa thế trận rượt đuổi

Phút 58, Chile quyết định có sự thay đổi nhân sự khi F. Salinas được tung vào sân để thế chỗ cho F. Faundez. Sau màn rượt đuổi tỷ số kịch tính đưa trận đấu về mốc 2-2, ban huấn luyện đội khách kỳ vọng làn gió mới này sẽ tiếp tục duy trì sức ép trước tuyển Mỹ.

58'Chile tăng cường nhân sự, P. Diaz vào sân

Phút 58, Chile thực hiện quyền thay đổi người khi P. Diaz được tung vào sân để thế chỗ J. Villagra, cầu thủ trước đó đã phải nhận một thẻ vàng. Quyết định điều chỉnh này diễn ra trong bối cảnh tỷ số đang là 2-2 đầy căng thẳng sau màn rượt đuổi bàn thắng nghẹt thở đầu hiệp hai.

62'Mỹ làm mới đội hình giữa thế trận rượt đuổi

Phút 62, đội tuyển Mỹ quyết định có sự điều chỉnh nhân sự khi A. Freeman được tung vào sân để thế chỗ F. Westfield. Sau màn rượt đuổi tỷ số căng thẳng lên tới kết quả 2-2, ban huấn luyện đội bóng xứ cờ hoa kỳ vọng làn gió mới này sẽ giúp tạo ra đột biến trong thời gian còn lại của trận giao hữu.

62'Mỹ điều chỉnh nhân sự ở tuyến giữa

Phút 62, đội tuyển Mỹ thực hiện sự thay đổi người khi T. Adams được tung vào sân để thế chỗ cho A. Mehmeti. Đội chủ nhà hướng tới việc làm mới nhân sự và tìm kiếm sự cân bằng sau màn rượt đuổi tỷ số đầy kịch tính với Chile trên sân Snapdragon Stadium.

63'Mỹ điều chỉnh nhân sự ở phút 63

Phút 63, đội tuyển Mỹ quyết định làm mới đội hình khi rút N. Pierre ra nghỉ và tung C. Richards vào sân. Trong bối cảnh hai đội đang hòa nhau 2-2 sau màn rượt đuổi tỷ số căng thẳng, sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng xứ cờ hoa củng cố lại sự chắc chắn cho thế trận.

63'Mỹ điều chỉnh nhân sự, A. Trusty vào sân

Phút 63, đội tuyển Mỹ tiến hành thay đổi nhân sự khi A. Trusty được tung vào sân để thế chỗ M. Robinson. Trong bối cảnh tỷ số đang cân bằng 2-2, ban huấn luyện đội bóng xứ cờ hoa kỳ vọng làn gió mới này sẽ giúp củng cố thế trận trước những đợt ép sân từ Chile.

63'Mỹ điều chỉnh nhân sự: M. Tillman vào sân

Phút 63, đội tuyển Mỹ quyết định làm mới đội hình khi rút S. Dest ra nghỉ để nhường chỗ cho M. Tillman. Trong thế trận đang cầm bóng áp đảo 66% - 34% nhưng tỷ số vẫn giằng co 2-2, sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ giúp đội chủ nhà gia tăng sức ép để tìm kiếm bàn thắng thứ ba.

68'Chile gia tăng sức ép dù cầm bóng ít hơn

Bước sang phút 68, trận đấu vẫn giữ tỷ số hòa 2-2 khi Mỹ chiếm ưu thế kiểm soát với thời lượng cầm bóng 66% - 34%. Dù vậy, Chile mới là bên tạo ra nhiều sóng gió hơn khi vượt trội về số lần dứt điểm 3 - 8 cùng tỷ lệ phạt góc 0 - 5.

70'Chile làm mới đội hình ở phút 70

Phút 70, đội tuyển Chile tiến hành điều chỉnh nhân sự khi R. Echeverria được tung vào sân thay thế cho V. Mendez. Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm thêm đột biến trong thế trận đôi công hấp dẫn khi tỷ số đang là 2-2.

70'Chile làm mới nhân sự tuyến giữa

Phút 70, Chile thực hiện sự điều chỉnh nhân sự khi M. Morales được tung vào sân thế chỗ D. Ulloa. Trong bối cảnh tỷ số đang giằng co 2-2, ban huấn luyện đội khách kỳ vọng sự thay đổi này sẽ đem lại nguồn năng lượng mới cho những phút cuối trận.

70'Chile điều chỉnh nhân sự ở tuyến giữa

Phút 70, Chile thực hiện sự thay đổi người khi V. Pizarro được tung vào sân để thế chỗ cho F. Loyola. Đội khách làm mới đội hình nhằm tìm kiếm thêm đột biến trong bối cảnh tỷ số vẫn đang giằng co 2-2.

70'Mỹ làm mới hàng công với D. Downs

Phút 70, đội tuyển Mỹ có sự điều chỉnh nhân sự khi D. Downs được tung vào sân thế chỗ G. Reyna. Ban huấn luyện đội chủ nhà kỳ vọng sự thay đổi này sẽ mang lại luồng gió mới trên mặt trận tấn công trong bối cảnh hai đội đang rượt đuổi tỷ số nghẹt thở.

71'Mỹ điều chỉnh nhân sự ở tuyến giữa

Phút 71, đội tuyển Mỹ quyết định làm mới đội hình khi rút J. Hall ra nghỉ để nhường chỗ cho M. Albert. Khi tỷ số đang là 2-2, ban huấn luyện đội chủ nhà kỳ vọng sự thay đổi này sẽ bổ sung năng lượng cho lối chơi trong những phút còn lại.

72'C. Richards đưa Mỹ vượt lên dẫn trước 3-2

Phút 72, C. Richards tỏa sáng ghi bàn thắng quý giá giúp Mỹ nâng tỷ số lên 3-2. Trận đấu trên sân Snapdragon Stadium tiếp tục chứng kiến màn rượt đuổi tỷ số đầy hấp dẫn và kịch tính giữa hai đội.

80'Mỹ giữ bóng chắc nhằm bảo toàn lợi thế

Bước sang phút 80, tuyển Mỹ chủ động cầm nhịp với thời lượng kiểm soát bóng vượt trội 66% - 34% để bảo toàn cách biệt mong manh. Dù Chile nỗ lực gia tăng sức ép với số pha dứt điểm áp đảo 3 - 8 cùng lợi thế phạt góc 0 - 5, đại diện Nam Mỹ vẫn chưa thể tìm được đường vào khung thành đối phương.

83'Mỹ làm mới đội hình ở những phút cuối

Phút 83, Mỹ có sự điều chỉnh nhân sự khi C. Sullivan được tung vào sân để trám vị trí của S. Berhalter. Trong bối cảnh đang dẫn 3-2 nhưng chịu sức ép dứt điểm lớn hơn từ đối thủ, sự thay đổi này có thể giúp đội bóng áo sọc ca-rô duy trì thế trận an toàn.

84'Chile tăng cường hàng công tìm bàn gỡ

Phút 84, Chile quyết định làm mới hàng công khi đưa G. Tapia vào sân thế chỗ B. Brereton Diaz. Đang bị dẫn 2-3 trên sân Snapdragon Stadium, đại diện Nam Mỹ dồn toàn lực tìm kiếm bàn thắng san bằng cách biệt trong những phút thi đấu chính thức còn lại.

90+3'M. Albert nới rộng cách biệt lên 4-2 cho Mỹ

Phút 90+3, từ đường chuyền của A. Trusty, M. Albert đã dứt điểm chuẩn xác để ghi bàn thắng thứ tư cho ĐT Mỹ. Pha lập công quý giá vào thời gian bù giờ giúp đội chủ nhà nới rộng cách biệt lên 4-2 và gần như cầm chắc chiến thắng.

90+8'C. Richards nhận thẻ vàng cuối trận

Phút 90+8', C. Richards của Mỹ phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi ở những giây bù giờ cuối cùng. Dù vậy, Mỹ vẫn đang nắm giữ lợi thế dẫn trước 4-2 an toàn trên sân Snapdragon Stadium.

90+9'L. Hernandez nhận thẻ vàng muộn màng

Phút 90+9', L. Hernandez bên phía Chile phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Trong bối cảnh đội nhà đang bị Mỹ dẫn 4-2 ở những phút bù giờ cuối cùng, chiếc thẻ phạt này càng cho thấy sự bất lực và căng thẳng của các cầu thủ Chile.

KTKết thúc: Mỹ 4-2 Chile

Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 2.

Cập nhật lúc 09:06 30/09/2026

Cuộc chạm trán giữa tuyển Mỹ và Chile diễn ra vào lúc 07:00 ngày 30/09/2026 trên sân vận động CITYPARK đang thu hút nhiều sự quan tâm. Cả hai đội bóng bước vào màn so tài này với phong cách thi đấu cởi mở, nơi các mũi nhọn tấn công luôn sẵn sàng bùng nổ để tạo nên thế trận hấp dẫn.

Điểm tựa từ sức mạnh tấn công của tuyển Mỹ

Đội tuyển Mỹ chuẩn bị cho cuộc đối đầu này với khát khao lấy lại phong độ ổn định nhất. Thống kê qua 5 trận đấu gần đây cho thấy đoàn quân xứ cờ hoa đã giành được 2 chiến thắng và phải nhận 3 trận thua, trong đó có hai thất bại liên tiếp ở những lần ra sân vừa qua.

Dù kết quả thi đấu còn có những nốt trầm, hàng công của tuyển Mỹ vẫn luôn là điểm sáng nổi bật. Lối chơi tốc độ cùng sự chủ động trong khâu luân chuyển bóng giúp đội bóng xứ cờ hoa thường xuyên gây sức ép lớn lên phần sân đối phương, sẵn sàng tận dụng tối đa lợi thế khi thi đấu trên mặt cỏ quen thuộc tại CITYPARK.

Chile và quyết tâm tạo bước ngoặt

Ở phía bên kia chiến tuyến, Chile mang tới lối đá giàu thể lực và không ngại va chạm đặc trưng của bóng đá Nam Mỹ. Trong 3 trận đấu gần nhất, tuyển Chile đã giành 1 chiến thắng và để thua 2 trận, trong đó trận gần đây nhất khép lại với một kết quả không trọn vẹn.

Bất chấp phong độ có phần trồi sụt, tuyến đầu của đại diện Nam Mỹ vẫn giữ được sự hiệu quả cần thiết trong từng đợt tổ chức vây hãm. Khả năng chuyển đổi trạng thái nhanh từ phòng ngự sang tấn công là miếng đánh nguy hiểm giúp Chile có thể khai thác sơ hở nơi hàng thủ đối phương bất cứ lúc nào.

Cục diện đôi công khó lường

Lần so tài duy nhất trước đây giữa Mỹ và Chile đã khép lại với kết quả hòa, cho thấy sự cân bằng đáng kể về mặt trình độ giữa đôi bên khi không đội nào chịu lép vế.

Bước vào trận đấu tới, mục tiêu chiến thắng sẽ thúc đẩy cả hai đội nhập cuộc với tinh thần cởi mở. Việc Mỹ và Chile đều sở hữu hàng công sắc sảo cùng quyết tâm cải thiện kết quả sau những cú vấp gần đây là cơ sở để khán giả tại CITYPARK kỳ vọng vào một màn đôi công mãn nhãn, giàu tốc độ và kịch tính đến những phút cuối cùng.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)