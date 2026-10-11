Mỹ ngừng chia sẻ thông tin tình báo nếu Ukraine tiếp tục tấn công nhà máy lọc dầu Nga?

"Mỹ đã đe dọa ngừng chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine nếu Kyiv tiếp tục tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga", trang Axios cho biết, dẫn lời một số nhân vật trong cả chính quyền Kyiv và Washington.

Theo một chính trị gia Ukraine, trong cuộc đàm phán kéo dài 8 giờ tại Miami hôm 9/10, các đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump là các ông Steve Witkoff và Jared Kushner đã đe dọa cắt đứt nguồn thông tin tình báo của Mỹ đối với Ukraine.

Nguyên nhân là bởi vì Tổng thống Zelensky đã phớt lờ yêu cầu ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga. Tuy nhiên giới chức Mỹ không chính thức xác nhận yêu cầu nói trên.

Các ông Witkoff và Kushner chỉ nhấn mạnh việc Mỹ là đối tác của Ukraine, cung cấp cho Kyiv đạn dược và thông tin tình báo, vì vậy đối tác không nên có những hành động gây hại cho người tiêu dùng Mỹ.

"Những cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu gây thiệt hại cho Nga, nhưng chúng cũng gây ra nhiều rắc rối cho người tiêu dùng Mỹ", hai đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump cho biết.

Mới đây ông Trump đã đạt được thỏa thuận với Nga về việc cung cấp dầu diesel sau khi Ukraine liên tục bác bỏ yêu cầu về việc ngừng các cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu của Nga. Washington cho rằng điều này liên quan đến việc giá nhiên liệu tăng cao ở Mỹ.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nói với ông Trump và các đặc phái viên Mỹ rằng bản thân sẵn sàng ra lệnh ngừng tập kích nhà máy lọc dầu, nếu Nga ngừng các cuộc tấn công vào lưới điện của họ.

Tuy nhiên theo một quan chức Mỹ, Tổng thống Trump không coi cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu là tương đương với hành động của Nga nhằm vào mạng lưới điện của Ukraine.

Hồi tháng 3/2025, Mỹ từng đình chỉ việc chuyển giao thông tin tình báo cho Ukraine liên quan đến các mục tiêu ở Nga. Tuy nhiên sau đó các đối tác châu Âu, đặc biệt là Pháp, tuyên bố sẵn sàng cung cấp dữ liệu mà mình thu thập được cho Ukraine để lấp khoảng trống mà Mỹ để lại.

Đối diện thực tế trên và quyết tâm từ phía Kyiv, chỉ vài ngày sau đó, tại các cuộc đàm phán ở Saudi Arabia, Mỹ và Ukraine đã đồng ý nối lại việc trao đổi thông tin tình báo.

Cần nhắc lại vào ngày 9/10, Bộ Tài chính Mỹ theo lệnh của Tổng thống đã tạm thời cho phép nhập khẩu dầu diesel của Nga, động thái mà nhiều đồng minh của Washington cảm thấy bất bình.

Điều này xảy ra sau khi ông Trump tuyên bố đạt được thỏa thuận nhập khẩu 4,8 triệu tấn nhiên liệu "trong thời gian ngắn", giấy phép này có hiệu lực đến 00h01' ngày 7/4/2027.

Sau đó trong một cuộc phỏng vấn với Axios, Tổng thống Zelensky nói rằng ông rất sửng sốt trước thỏa thuận về việc Mỹ mua trực tiếp dầu diesel từ Nga.

Ông gọi quyết định của Mỹ là "không công bằng và thiếu trung thực", đồng thời nhận xét đây là một món quà dành cho Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Hiện tại không chỉ Kyiv, nhiều đồng minh châu Âu của Mỹ cũng tỏ ra không hài lòng, bởi họ cho rằng điều này sẽ giúp Nga có thêm nguồn lực để duy trì cuộc chiến.