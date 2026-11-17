Ngày 16-11, CNN đưa tin tình báo Mỹ gần đây phát hiện những dấu hiệu cho thấy Iran đang tính toán khả năng tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Donald Trump tại Washington bằng bom bẩn hoặc vũ khí hóa học.

Quang cảnh bên ngoài Nhà Trắng ở thủ đô Washington, DC., Mỹ ngày 20-4-2026. Ảnh: THX/TTXVN

Các nguồn tin cho biết những phương án được phát hiện có mức độ cụ thể đáng chú ý, bao gồm cả địa điểm và mục tiêu dự kiến.

Diễn biến này khiến quan chức Mỹ tổ chức nhiều cuộc họp trong tuần qua để xây dựng các phương án ứng phó.

Một số quan chức nhận định Iran có thể đã bố trí vật liệu phóng xạ hoặc tác nhân hóa học tại Mỹ từ nhiều năm trước.

Theo các nguồn tin của CNN, những tính toán của Tehran hiện được xem là nhằm mở rộng các phương án hành động, chưa phải dấu hiệu cho thấy một cuộc tấn công sắp xảy ra.

Người phát ngôn Nhà Trắng Lauren Bis cho biết Mỹ đang theo dõi mọi nguy cơ tiềm tàng, nhưng hiện chưa ghi nhận mối đe dọa đáng tin cậy đối với lãnh thổ nước này.

Thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh Mỹ gia tăng cảnh giác trước các nguy cơ an ninh liên quan Iran.

Trước đó, ngày 13-11, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã chuyển từ nhà riêng tại Washington đến nơi ở trong một căn cứ quân sự theo khuyến nghị của Cơ quan Mật vụ.

Trong bản ghi nhớ ngày 23-10 gửi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Jay Clayton cảnh báo Iran đã gia tăng đáng kể các nỗ lực nhằm vào nhân viên Mỹ.

Trong khi đó, Phái đoàn Iran tại Liên hợp quốc bác bỏ những cáo buộc liên quan vũ khí hóa học, khẳng định Tehran không chấp nhận việc sử dụng loại vũ khí này trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Bom bẩn là loại vũ khí kết hợp chất nổ thông thường với vật liệu phóng xạ để phát tán chất phóng xạ ra môi trường khi phát nổ.

Khác với bom hạt nhân, loại vũ khí này không tạo ra phản ứng nổ hạt nhân dây chuyền. Nguy cơ chính không chỉ nằm ở sức công phá mà còn ở khả năng gây ô nhiễm phóng xạ, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và môi trường.