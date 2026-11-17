Biện pháp mới do Cục Công nghiệp và An ninh (BIS) thuộc Bộ Thương mại ban hành, nhằm khắc phục kẽ hở cho phép doanh nghiệp Trung Quốc thuê năng lực điện toán từ các trung tâm dữ liệu ở nước ngoài có sử dụng chip Nvidia tiên tiến, thay vì trực tiếp nhập khẩu những loại chip đang bị hạn chế vào Trung Quốc.

Quy định có hiệu lực tức thì, yêu cầu các hoạt động xuất khẩu, tái xuất khẩu hoặc chuyển giao trong nước đối với một số loại chất bán dẫn tiên tiến đến Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Brazil phải được cấp phép. Đây là những quốc gia mà phía Mỹ đánh giá có nguy cơ chuyển hướng chip đến các điểm đến không được phép cao hơn thông thường.

Speedmatrix, một trong những công ty con của Megaspeed tại Malaysia, có văn phòng đặt tại khu đô thị Eco Botanic ở Johor. Ảnh: THE STRAITS TIMES

Quyết định được đưa ra sau khi Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent chỉ trích Bộ Thương mại chậm xử lý công ty Megaspeed có trụ sở tại Singapore, khách hàng của Nvidia bị cáo buộc chuyển hướng chip AI sang Trung Quốc. Ông Bessent cho biết Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Bộ Chiến tranh và Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) đã thúc đẩy biện pháp hạn chế đối với công ty này trong nhiều tháng.

Theo giới quan sát, quy định mới của Bộ Thương mại phản ánh nỗ lực của Washington nhằm kiểm soát chặt hơn hoạt động lưu chuyển chip bán dẫn tiên tiến và hạn chế khả năng doanh nghiệp Trung Quốc tiếp cận năng lực điện toán AI của Mỹ thông qua các trung tâm dữ liệu đặt tại nước thứ 3.