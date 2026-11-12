Mỹ, Nga, Ukraine đánh giá đàm phán tại UAE thực chất, hữu ích

Cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine tại Abu Dhabi, UAE ngày 10/11. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner đánh giá vòng đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ tại thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) trong hai ngày 10-11/11 diễn ra nghiêm túc, chi tiết và thẳng thắn, đồng thời mở ra cơ hội thu hẹp bất đồng và tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột.

Đánh giá trên mạng xã hội X ngày 11/11, ông Kushner cho rằng việc đưa Nga và Ukraine trở lại bàn đàm phán ba bên lần đầu tiên kể từ tháng 2 là bước đi quan trọng. Cả hai bên đã đưa ra những đề xuất cụ thể nhằm thu hẹp khác biệt.

Ông và Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff dự kiến ngày 12/11 sẽ lần lượt gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moskva và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Dublin (Ireland) để thảo luận về kết quả vòng đàm phán và những cơ hội thúc đẩy tiến trình hòa bình.

Về phía Nga, Trợ lý Tổng thống Yury Ushakov đánh giá cuộc đàm phán tại Abu Dhabi có ý nghĩa thực chất và rất hữu ích. Trong khi đó, Trưởng đoàn đàm phán Ukraine Rustem Umerov thừa nhận vẫn còn những khác biệt đáng kể, song khẳng định hai bên có cơ hội tiếp tục tiến trình thương lượng.

Một kết quả đáng chú ý là Nga và Ukraine về nguyên tắc đã nhất trí tiến hành đợt trao đổi tù nhân quy mô lớn mới. Theo ông Kushner, đây có thể là đợt trao đổi lớn nhất từ trước đến nay, dù các bên chưa công bố số lượng cụ thể.

Cùng ngày, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte nhận định các cuộc đàm phán cho thấy Mỹ, Ukraine và châu Âu có sự đồng thuận và đoàn kết trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột. Ông nhấn mạnh Nga cần thể hiện thiện chí hợp tác để thúc đẩy tiến trình này.

Tuy nhiên, theo truyền thông quốc tế, các cuộc thảo luận cũng cho thấy bất đồng về vai trò của châu Âu trong tiến trình đàm phán.

Nga chưa ủng hộ việc đưa các nước châu Âu tham gia trực tiếp, trong khi Ukraine mong muốn các đối tác châu Âu đóng vai trò lớn hơn trong việc định hình thỏa thuận hòa bình và bảo đảm an ninh lâu dài./.