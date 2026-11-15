Mỹ - Nga - Trung Quốc dự kiến hội đàm ba bên

Nhà Trắng xác nhận Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến có cuộc gặp ba bên đầu tiên bên lề Hội nghị Cấp cao lần thứ 33 của Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC). Hội nghị sẽ diễn ra từ ngày 18 đến 19/11 tại thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Cuộc gặp ba bên dự kiến diễn ra ngày 19/11. Theo người phát ngôn Nhà Trắng, Tổng thống Trump muốn thảo luận về việc cắt giảm kho vũ khí hạt nhân toàn cầu, xung đột giữa Mỹ và Iran tại Trung Đông cùng một số vấn đề quốc tế khác.

(Ảnh chụp màn hình)

Theo một quan chức cấp cao của Mỹ, vấn đề Ukraine dự kiến không nằm trong chương trình nghị sự.

Ngoài cuộc gặp ba bên, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump sẽ có cuộc gặp song phương và dùng bữa trưa làm việc với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

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