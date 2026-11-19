Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin tham gia cuộc gặp ba bên lịch sử.

Ngồi quanh một chiếc bàn tròn lớn trong một biệt thự tại thành phố Thâm Quyến, miền Nam Trung Quốc, lãnh đạo ba cường quốc sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới lần lượt đưa ra những phát biểu mở đầu.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết ông Tập Cận Bình là người chủ trì cuộc gặp.

Ông Trump nói: "Chúng ta thực sự đang làm nên lịch sử. Ba chúng ta có rất nhiều vấn đề cần thảo luận. Chưa từng có nền hòa bình nào được kiến tạo bằng cách khước từ những cơ hội đối thoại".

Về phía Nga, ông Putin cho biết ba nước có "nhiều lợi ích chung trong việc giải quyết các cuộc xung đột khu vực, trong đó rõ ràng có cuộc xung đột tại Ukraine".

Khác với ông Trump và ông Putin, ông Tập không đề cập trực tiếp đến Ukraine. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh: "Lịch sử cho chúng ta thấy rằng khi các cường quốc chung sống hòa hợp, thế giới sẽ hòa bình. Khi các cường quốc đối đầu, thế giới sẽ rơi vào hỗn loạn".

Theo các nhà phân tích, cuộc đàm phán ba bên khó có khả năng tạo ra những thỏa thuận lớn do tồn tại những bất đồng sâu sắc về Ukraine, Iran, vũ khí hạt nhân và thương mại. Tuy nhiên, sự kiện này khiến các quốc gia nhỏ hơn lo ngại rằng lợi ích của họ có thể bị gạt sang một bên.

Trước cuộc gặp ba bên, ông Trump đã có các cuộc hội đàm riêng với ông Tập và ông Putin, đồng thời gọi cả hai là những người bạn.

Sau khi kết thúc cuộc gặp ngắn với Tổng thống Nga Putin, Tổng thống Mỹ Trump đã có cuộc hội đàm song phương với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tổng thống Trump cho biết, ông muốn đề nghị phía Trung Quốc "làm nhiều hơn nữa cho nông dân Mỹ", ám chỉ yêu cầu lâu nay của ông về việc Trung Quốc cần tăng cường thu mua các sản phẩm nông nghiệp Mỹ, chẳng hạn như đậu tương.

"Trung Quốc có nhu cầu tiêu thụ rất lớn", ông Trump nói.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho rằng hai bên có chung lợi ích trong việc mở lại eo biển Hormuz, khi cuộc xung đột liên quan đến Iran vẫn chưa được giải quyết.

Thời điểm cả hai nhà lãnh đạo chuẩn bị tham gia cuộc gặp ba bên mang tính lịch sử cùng với ông Putin, ông Trump bày tỏ sự lạc quan rằng sự kiện này sẽ mang lại kết quả cụ thể.

"Nhiều người không chắc liệu có kết quả gì từ cuộc gặp này hay không. Tôi tin rằng chắc chắn sẽ có kết quả. Tôi tin tưởng rất mạnh mẽ rằng sẽ có kết quả", ông nói.

Cũng tại cuộc gặp, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho hay, ông vẫn cam kết hợp tác với Tổng thống Mỹ Donald Trump để đưa quan hệ giữa hai nước đi đúng quỹ đạo. Theo ông Tập, quan hệ song phương giữa Mỹ và Trung Quốc đang ổn định và ngày càng cải thiện.

Được biết, cuộc gặp ba bên đã bước sang giờ thảo luận thứ hai trước khi các nhà lãnh đạo tiến hành trao đổi kín. Phái đoàn Nga tham dự hội đàm có Ngoại trưởng Sergey Lavrov, Bộ trưởng Quốc phòng Andrey Belousov, Trợ lý Tổng thống về chính sách đối ngoại Yury Ushakov và Giám đốc Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga (RDIF) Kirill Dmitriev.

Mặc dù kỳ vọng về những đột phá lớn không nhiều, Tổng thống Trump cho rằng các bên vẫn có thể đạt được những kết quả cụ thể thông qua đối thoại và hợp tác. Cuộc gặp được giới quan sát đánh giá là diễn biến đáng chú ý trong quan hệ quốc tế, khi lãnh đạo ba cường quốc cùng trao đổi trực tiếp về những vấn đề có ảnh hưởng sâu rộng tới hòa bình, an ninh và ổn định toàn cầu.