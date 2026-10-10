Mỹ, Nga đạt thỏa thuận mua dầu diesel nhằm giảm áp lực giá nhiên liệu

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ở Washington DC., ngày 6/4/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trong thông điệp đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết hai bên đã đạt được thỏa thuận về việc cung cấp hơn 300.000 tấn dầu diesel ngay lập tức, thêm 500.000 tấn trong tháng 11/2026 và 1 triệu tấn trong đợt tiếp theo. Ông Trump cho biết Nga có thể cung cấp thêm 3 triệu tấn dầu diesel trong thời gian ngắn, tùy thuộc vào tình trạng hoạt động của các nhà máy lọc dầu nước này. Như vậy, tổng lượng nhiên liệu được đề cập trong thông báo có thể vượt 4,8 triệu tấn nếu toàn bộ các đợt giao hàng được thực hiện.

Tuy nhiên, ông chủ thứ 47 của Nhà Trắng không nêu chi tiết về thời gian cụ thể của các đợt giao hàng sau tháng 11, cơ chế thanh toán, doanh nghiệp tham gia hay những điều kiện thực hiện thỏa thuận.

Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh giá nhiên liệu tại Mỹ tăng mạnh do những biến động trên thị trường năng lượng quốc tế. Giá dầu diesel cao làm gia tăng chi phí vận tải hàng hóa, đồng thời có nguy cơ tiếp tục gây áp lực lên giá cả và lạm phát. Trước đó, ông Trump cũng đề cập kế hoạch đưa lượng lớn dầu diesel từ châu Âu ra thị trường nhằm góp phần hạ nhiệt giá nhiên liệu.

Thỏa thuận được công bố trong thời điểm chính quyền Mỹ đang điều chỉnh các biện pháp đối với hoạt động mua bán năng lượng của Nga. Ngày 18/9 vừa qua, ông Trump ký đạo luật mang tên “Lindsey Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026”, dự kiến bắt đầu có hiệu lực từ ngày 19/10. Theo nội dung được đề cập trong thông tin công bố, đạo luật dự kiến cho phép áp thuế quan 500% đối với hàng hóa Nga và áp dụng các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với những quốc gia mua nhiên liệu của Nga. Tuy nhiên, đạo luật cũng quy định các trường hợp Tổng thống có thể miễn áp dụng một số biện pháp trừng phạt.

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, thông tin này sau đó đã được Phó Thủ tướng Alexander Novak xác nhận, ông nhấn mạnh rằng Nga sẽ ngay lập tức bắt đầu dỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu dầu diesel. Nhiên liệu được cung cấp sớm hơn dự kiến và sẵn sàng cung cấp dầu diesel cho Mỹ ngay từ tháng 10.

Trong cuộc điện đàm, hai bên tái khẳng định nhất trí tiếp tục các cuộc tiếp xúc cá nhân giữa tổng thống hai nước, cũng như sự hợp tác giữa các văn phòng tổng thống, các cơ quan tình báo và các cơ quan khác. Ngoài hợp tác năng lượng, lãnh đạo Nga và Mỹ còn thảo luận về Ukraine và Iran, trong đó Moskva tuyên bố sẵn sàng giải quyết cả hai xung đột bằng con đường ngoại giao, nhưng thời điểm nối lại đàm phán với Kiev vẫn chưa được xác định.

Bên cạnh đó, hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về tình hình Trung Đông. Tổng thống Nga nhấn mạnh rằng “việc đạt được một thỏa thuận với Tehran là khả thi và cần thiết”.

Trước đó, chính quyền Tổng thống Trump đã áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào lĩnh vực dầu mỏ của Nga, trong đó có những biện pháp được công bố vào tháng 10/2025, với mục tiêu gia tăng sức ép buộc Moskva chấm dứt chiến dịch quân sự tại Ukraine. Tuy nhiên, trong năm 2026, Washington cũng đã cấp một số trường hợp miễn trừ liên quan đến hoạt động mua bán năng lượng nhằm ứng phó với tình trạng gián đoạn nguồn cung do xung đột giữa Mỹ và Iran gây ra.

Thông báo được đưa ra chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, đồng thời đặt ra câu hỏi về sự nhất quán trong chính sách trừng phạt năng lượng của Washington đối với Moskva. Diễn biến này cho thấy chính quyền Mỹ đang phải cân nhắc giữa mục tiêu duy trì sức ép kinh tế đối với Nga và yêu cầu bảo đảm nguồn cung nhiên liệu, kiềm chế giá năng lượng trong nước. Nếu thỏa thuận được triển khai, nguồn dầu diesel từ Nga có thể góp phần bổ sung nguồn cung cho thị trường, nhưng hiệu quả đối với giá nhiên liệu tại Mỹ sẽ phụ thuộc vào tiến độ giao hàng, khả năng tiếp nhận và phân phối, cũng như diễn biến chung của thị trường năng lượng.