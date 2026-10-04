Mỹ-Nga đàm phán chấm dứt xung đột Ukraine, thỏa thuận dầu mỏ hàng tỷ USD được nhắc tới

Tập đoàn năng lượng Nga Lukoil sở hữu nhiều mỏ dầu, nhà máy lọc dầu và trạm xăng tại nhiều quốc gia. (Nguồn: Bloomberg)

Theo The New York Times, thỏa thuận bao gồm nhiều mỏ dầu, nhà máy lọc dầu và trạm xăng của Lukoil tại nhiều quốc gia.

Tuy nhiên, kế hoạch này vẫn cần được Nhà Trắng và Điện Kremlin phê duyệt.

Những bên tham gia đàm phán được cho là bao gồm tỷ phú Mỹ Todd Boehly, một cơ quan thuộc Chính phủMỹ và hai tập đoàn Trung Đông.

The New York Times dẫn lời các nguồn thạo tin cho hay, Tổng thống Nga Vladimir Putin đề xuất hoàn tất thỏa thuận cho thấy các doanh nghiệp Nga và Mỹ vẫn có thể duy trì hoạt động kinh doanh với nhau.

Nhà Trắng, Bộ Tài chính Mỹ và Lukoil hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Trong khi đó, ngày 3/10, Liên minh châu Âu (EU) thông báo giải ngân 2,9 tỷ Euro cho Ukraine trong khuôn khổ Ukraine Facility - chương trình hỗ trợ tài chính của khối dành cho nước này trong giai đoạn 2024-2027.

Khoản hỗ trợ nhằm giúp Ukraine duy trì ổn định kinh tế, bảo đảm các khoản chi ngân sách thiết yếu, phục hồi và hiện đại hóa nền kinh tế.

Đây là đợt giải ngân thứ tám của EU trong khuôn khổ chương trình trên.

(theo New York Times)