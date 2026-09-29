Mỹ nêu điều kiện nới lỏng trừng phạt Iran

Nguồn tin trên tiết lộ, Tổng thống Trump sẵn sàng nới lỏng trừng phạt Iran và giải phóng các khoản tiền bị phong tỏa để đạt được tiến triển cụ thể về vấn đề hạt nhân của Tehran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: THX/TTXVN

Trong khi đó, hãng tin Reuters dẫn các nguồn tin cho biết chính quyền Tổng thống Trump đang cân nhắc áp dụng lệnh miễn trừ trừng phạt tạm thời đối với các chuyến bay chở tín đồ Hồi giáo dòng Shiite hành hương giữa Iran và Iraq.

Cùng ngày, Hãng thông tấn IRNA đưa tin, lực lượng Biên phòng tỉnh Hormozgan, miền Nam Iran, đã bắt giữ 50 đối tượng xâm nhập trái phép biên giới và thu giữ 2 tàu buôn lậu trong các chiến dịch riêng biệt tại vùng biển Minab và đảo Qeshm.