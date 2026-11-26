Nền kinh tế lớn nhất thế giới tiếp tục duy trì đà tăng trưởng bất chấp những trở ngại từ chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump và xung đột tại Trung Đông khiến giá năng lượng leo thang.

Tuy nhiên, áp lực lạm phát vẫn là thách thức lớn đối với FED. Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát được FED ưu tiên theo dõi, tăng 3,8% trong tháng 10 so với cùng kỳ năm trước, mức cao nhất trong 3 năm, do giá năng lượng và hàng hóa không lâu bền tăng mạnh.

Lạm phát tại Mỹ vẫn cao hơn mục tiêu 2% của FED trong gần 6 năm qua. Tháng 9-2026, FED đã tăng lãi suất lần đầu tiên sau 3 năm nhằm kiềm chế áp lực giá cả, trước khi giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tháng 10.

Tăng trưởng kinh tế vượt kỳ vọng, trong khi lạm phát tiếp tục ở mức cao, có thể củng cố khả năng FED tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 12 tới.