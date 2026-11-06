Mỹ nâng hạn mức miễn thuế di sản và quà tặng lên 15,48 triệu USD vào năm 2027

Đồng đô la Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo IRS, hạn mức loại trừ cơ bản đối với thuế di sản và quà tặng liên bang sẽ tăng lên 15,48 triệu USD/người từ năm 2027. Quy định này áp dụng đối với tổng giá trị tài sản chịu thuế được chuyển giao trong thời gian còn sống hoặc sau khi qua đời, theo các quy tắc tính thuế hiện hành.

Tại các bang, hạn mức miễn thuế di sản và thuế thừa kế có thể thấp hơn mức này.

IRS cũng điều chỉnh tăng hàng loạt các chỉ số khác, bao gồm các khung thuế thu nhập liên bang, khung thuế thu nhập từ lợi tức từ đầu tư, và các tiêu chuẩn để được hưởng tín dụng thuế thu nhập, cùng nhiều hạng mục khác.

Các điều chỉnh theo lạm phát cho năm 2027 được đưa ra trong bối cảnh người dân Mỹ đang phải đối mặt với những khó khăn về tài chính do chi phí nhà ở, thực phẩm, xăng dầu và các chi phí sinh hoạt khác ngày càng tăng.

Trước đây, đạo luật thuế dưới thời Tổng thống Donald Trump đã nâng hạn mức miễn thuế di sản và quà tặng lên 15 triệu USD mỗi người. Nếu Quốc hội không đưa ra thay đổi mới, hạn mức này sẽ quay trở lại mức của năm 2017 - là 5 triệu USD cộng với điều chỉnh theo lạm phát - sau năm 2025. Điều này đã thúc đẩy các gia đình siêu giàu chủ động thực hiện kế hoạch di sản trước khi đạo luật đó hết hiệu lực.

Theo luật hiện hành, chỉ một số ít gia đình phải chịu thuế di sản liên bang. Theo ước tính từ Trung tâm Chính sách Thuế - một tổ chức nghiên cứu chính sách - dự kiến trong năm 2026, sẽ có khoảng 6.890 tờ khai thuế di sản liên bang được nộp, trong đó khoảng 3.900 trường hợp sẽ phải nộp thuế.