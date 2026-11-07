Mỹ nâng cấp tên lửa hạt nhân liên lục địa Sentinel bằng đầu đạn Mk 21A cực mạnh

Cuộc thử nghiệm được thực hiện bởi Tập đoàn Lockheed Martin phối hợp với Không lực Mỹ (USAF). Vụ phóng diễn ra trên Thái Bình Dương, từ căn cứ Vandenberg của Lực lượng Không gian Mỹ ở California.

Mk 21A là một loại đầu đạn thế hệ mới đầy triển vọng được phát triển bởi Lockheed Martin. Thiết bị này được thiết kế để lắp đặt trên tên lửa đạn đạo liên lục địa LGM-35A Sentinel thế hệ mới nhằm thay thế loại Minuteman III đã lỗi thời.

Đầu đạn Mk 21A được thiết kế để bảo vệ lõi hạt nhân W87-1 trong suốt chuyến bay ngoài không gian và khi đi qua các tầng khí quyển dày đặc ở tốc độ siêu thanh.

Trong lần phóng thử gần nhất trên Thái Bình Dương, một nguyên mẫu Mk 21A không trang bị phần lõi đã trải qua thử nghiệm. Nó được đưa lên quỹ đạo bằng một phương tiện phóng chuyên dụng.

Chuyến bay nói trên đã chứng minh sự sẵn sàng của thiết kế sản phẩm và khẳng định hiệu quả của các công nghệ thế hệ mới dành cho những bộ phận chính của tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Lockheed Martin cho biết bài kiểm tra được tiến hành như một phần của hợp đồng quân sự trị giá hơn 1 tỷ USD. Để đẩy nhanh tiến độ phát triển, họ sử dụng công nghệ kỹ thuật số, bao gồm mô hình hóa độ chính xác cao và mô phỏng máy tính.

Điều này giúp rút ngắn thời gian thực hiện chương trình, tăng hiệu quả phát triển, giảm thiểu rủi ro kỹ thuật và xác minh các đặc tính của hệ thống tương lai. Dữ liệu thu được trong chuyến bay cuối cùng sẽ sử dụng để tiếp tục cải tiến thiết kế Mk 21A và chuẩn bị cho lần đánh giá sắp tới.

Giai đoạn quan trọng tiếp theo của chương trình là phân tích chuyên sâu dự án ở cấp độ hệ thống, cho phép đánh giá mức độ sẵn sàng của thiết kế.

Đầu đạn hạt nhân W87-1 lắp trong phần lõi của Mk 21A.

Mỹ đang tích cực phát triển một loại tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mới đó là LGM-35 Sentinel, nhằm mục đích thay thế hoàn toàn kho vũ khí răn đe hạt nhân đã lỗi thời.

Những tên lửa này sẽ trở thành nền tảng của thành phần trên mặt đất trong bộ 3 hạt nhân của Mỹ và sẽ đảm bảo an ninh quốc gia cho đến năm 2075. Không quân Mỹ dự định triển khai 400 tên lửa này trong các hầm ngầm hiện đại hóa bắt đầu từ thập kỷ tới.

Tên lửa Minuteman III đã được đưa vào thành phần chiến đấu từ thời Chiến tranh Lạnh. Chúng đã được nâng cấp nhiều lần, nhưng nguồn lực của hệ thống điều khiển, động cơ và cơ sở hạ tầng chế tạo đang dần cạn kiệt.

LGM-35 Sentinel là tên lửa nhiên liệu rắn 3 tầng, các kỹ sư của Northrop Grumman đã thử nghiệm thành công tất cả các phần, chứng minh độ tin cậy của hệ thống đẩy mới.

Tên lửa sẽ được trang bị hệ thống dẫn đường quán tính hiện đại, đảm bảo độ chính xác cao khi bắn trúng mục tiêu ngay cả trong điều kiện bị gây nhiễu điện tử mạnh hoặc mất liên lạc vệ tinh.

Đối với phần chiến đấu, tên lửa này sẽ sử dụng lõi nhiệt hạch W87-0 và W87-1 trong các đầu đạn Mk 21A mới. Năm nay, Northrop Grumman đã bắt đầu chế tạo một nguyên mẫu đầu đạn hoàn chỉnh cho tên lửa đạn đạo liên lục địa LGM-35 Sentinel.

Theo Militarnyi