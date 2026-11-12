Mỹ nâng cấp Eagle để duy trì ưu thế trên không

Sau khi F-15A và F-15B được đưa vào phục vụ, Không quân Mỹ tiếp tục nghiên cứu những cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả chiến đấu. Kinh nghiệm vận hành ban đầu cho thấy Eagle có tiềm năng phát triển lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực nhiên liệu, radar, hệ thống cảnh báo và vũ khí.

F-15C là phiên bản một chỗ ngồi được cải tiến từ F-15A, trong khi F-15D có 2 chỗ ngồi, phát triển từ F-15B. Hai phiên bản bắt đầu được đưa vào biên chế từ năm 1979.

Những cải tiến thuộc gói Production Eagle Package 2000 giúp máy bay tăng khả năng mang nhiên liệu và nâng trọng lượng cất cánh tối đa.

F-15C/D được bổ sung 2.000 pound, tương đương 907kg nhiên liệu bên trong so với các phiên bản trước.

Máy bay cũng được thiết kế để mang thùng nhiên liệu phụ dạng conformal, còn gọi là thùng nhiên liệu áp sát thân.

Các thùng này được lắp dọc hai bên thân máy bay, giúp tăng lượng nhiên liệu mà không làm ảnh hưởng đáng kể đến cấu hình khí động học.

Trọng lượng cất cánh tối đa của F-15C/D được nâng lên 68.000 pound, tương đương 30.844kg. Khả năng mang nhiên liệu lớn hơn giúp Eagle mở rộng thời gian hoạt động và tầm bay, đặc biệt trong các nhiệm vụ tuần tra hoặc đánh chặn ở khoảng cách xa.

Một bước nâng cấp quan trọng khác là chương trình Multistage Improvement Program (MSIP), được khởi động vào tháng 2/1983.

Chương trình tập trung vào máy tính trung tâm, hệ thống điều khiển vũ khí và năng lực tác chiến điện tử.

Các máy bay được nâng cấp có khả năng sử dụng những phiên bản tiên tiến hơn của tên lửa AIM-7 Sparrow, AIM-9 Sidewinder và AIM-120 AMRAAM.

Hệ thống tác chiến điện tử cũng được cải thiện, gồm bộ cảnh báo radar ALR-56C và hệ thống đối kháng ALQ-135.

Những thiết bị này giúp phi công nhận biết nguy cơ bị radar đối phương phát hiện hoặc khóa mục tiêu, đồng thời triển khai biện pháp đối phó thích hợp.

F-15C/D tiếp tục giữ vai trò chủ lực trong nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không. Những cải tiến về nhiên liệu, radar, vũ khí và tác chiến điện tử giúp Eagle duy trì giá trị chiến đấu trong nhiều thập niên, đồng thời tạo nền tảng cho các chương trình hiện đại hóa tiếp theo.