Mỹ nam phim Việt được săn đón hàng đầu nhưng 'không mở broadcast, không đu trend'

Cụ thể trên TikTok, nam diễn viên Ma Ran Đô được khán giả gọi là "nam diễn viên nhiều 'không' nhất hiện nay", khi anh không có ê-kíp riêng, không có trợ lý hỗ trợ công việc, cũng không thường "đi bài" đánh bóng bản thân. Nam diễn viên cũng không mặn mà với việc tạo BC (broadcast) tâm sự với người hâm mộ và cũng không thường xuyên tự quay video "đu trend" như nhiều đồng nghiệp khác.

Hình ảnh được chia sẻ và gây chú ý trên TikTok.

Bù lại, Ma Ran Đô được nhiều khán giả công nhận là sao nam không "mắc bệnh ngôi sao", không ra vẻ, cũng không thường trang điểm đậm khi đi sự kiện. Dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng đồng tình rằng anh chàng là một diễn viên thân thiện, chịu khó và tự mình phản hồi công việc thay vì có đội ngũ đại diện.

Tổng hợp một số bình luận trên bài viết TikTok về Ma Ran Đô: - Mình gặp bạn này làm show ở Đà Lạt một lần, thật sự là rất dễ thương, từ ngoại hình đến tính cách, cả cách nói chuyện rất "nice" và toát lên năng lượng rất lành. - Hồi xưa làm Đi Đó Đi Đây có mời ảnh làm khách mời, quay ngoài trời mà anh Đô ảnh dễ ăn dễ ngủ, làm việc cũng chuyên nghiệp. Mà cũng thấy thương, tại làm gì cũng một mình, không có ê-kíp hay trợ lý theo. Giờ ảnh nổi tiếng, tui mừng cho ảnh ghê. - Không drama, không chiêu trò, không tạo nét, khiêm nhường và quan trọng là biết giữ cái đầu lạnh. - Siêu đáng yêu và lành tính.

Kể từ vai nam chính điện ảnh đầu tiên trong Nụ Hôn Bạc Tỷ, Ma Ran Đô dần trở thành gương mặt mới được săn đón. Sao nam sinh năm 1997 tiếp tục góp mặt trong nhiều siêu phẩm trăm tỷ như Tử Chiến Trên Không, Truy Tìm Long Diên Hương… với vai trò quan trọng và trở thành gương mặt trẻ nhất đóng trong 3 dự án đạt doanh thu trên 100 tỷ đồng trong cùng một năm.

Thời gian tới, Ma Ran Đô được kỳ vọng làm nên chuyện với vai Vua Bảo Đại trong Hoàng Hậu Cuối Cùng. Kể từ khi trailer được "nhá hàng", diễn xuất và tạo hình của anh, cũng như những tương tác với bạn diễn Tăng Thanh Hà (trong vai Nam Phương Hoàng hậu) nhận được sự quan tâm, bàn luận lớn. Song trước mắt trong năm 2026, anh có 3 dự án góp mặt gồm Án Mạng Xém Hoàn Hảo, Ngày Con Còn Mẹ và Trại Giam Hạnh Phúc, hứa hẹn giúp anh "bỏ túi" nhiều thành tích mới.