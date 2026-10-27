Mỹ nam 'Mưa Đỏ' nên duyên cùng DJ Mie

Nhà sản xuất Yêu Sai Yêu Lại! vừa công bố poster chính thức, hé lộ sự xuất hiện của Đỗ Nhật Hoàng và DJ Mie trong trang phục trắng, mang màu sắc lãng mạn. Đây là dự án điện ảnh dự kiến ra rạp đầu năm 2027, dịp Valentine, đánh dấu màn kết hợp đáng chú ý giữa hai gương mặt có xuất phát điểm nghệ thuật khác nhau.

Trong phim, Đỗ Nhật Hoàng đảm nhận vai Dương, còn Mie vào vai Nhã. Hai nhân vật được đặt trong câu chuyện tình yêu và hôn nhân với nhiều tình huống tréo ngoe, hài hước nhưng cũng có những khoảng lặng cảm xúc. Đáng chú ý, Đỗ Nhật Hoàng sẽ hóa thân thành chồng của Mie trên màn ảnh. Thông tin này khiến khán giả tò mò về sự tương tác giữa hai diễn viên trong lần đầu kết hợp ở dự án được giới thiệu thuộc thể loại hài, lãng mạn và gia đình.

Đỗ Nhật Hoàng đảm nhận vai Dương, còn Mie vào vai Nhã trong Yêu Sai Yêu Lại!

Việc Đỗ Nhật Hoàng nên duyên cùng DJ Mie trong Yêu Sai Yêu Lại! hoàn toàn nằm trong nội dung phim, không phải thông tin xác nhận mối quan hệ tình cảm ngoài đời của hai nghệ sĩ.

Trước khi đảm nhận vai Dương, Đỗ Nhật Hoàng được đông đảo khán giả biết đến qua vai Cường trong Mưa Đỏ. Bộ phim chiến tranh cách mạng do NSƯT Đặng Thái Huyền đạo diễn lấy cảm hứng từ cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị trong 81 ngày đêm mùa hè năm 1972. Nhân vật Cường là chàng sinh viên Nhạc viện giàu lý tưởng, gác lại việc học để lên đường chiến đấu cùng đồng đội.

Đỗ Nhật Hoàng được đông đảo khán giả biết đến qua vai Cường trong Mưa Đỏ.

Vai diễn giúp Đỗ Nhật Hoàng tạo dấu ấn với hình ảnh người lính trẻ giàu tình cảm, kiên cường giữa chiến trường. Thành công của Mưa Đỏ cũng mở ra thêm cơ hội để nam diễn viên tiếp cận những dạng vai khác biệt. Trước đó, anh từng góp mặt trong Mai và Ngày xưa có một chuyện tình, từng bước tích lũy kinh nghiệm diễn xuất trước khi được chú ý rộng rãi hơn.

Trở lại với Yêu Sai Yêu Lại!, Đỗ Nhật Hoàng có cơ hội rời xa hình tượng người lính để thử sức với nhân vật đời thường. Vai Dương được giới thiệu có nhiều sắc thái, từ sự ga lăng, ấm áp khi mới yêu đến những diễn biến tâm lý phức tạp khi tình cảm gặp thử thách. Sự thay đổi này cũng giúp khán giả có thêm cơ sở theo dõi khả năng biến hóa của nam diễn viên sau dấu ấn từ Mưa Đỏ.

Trong khi đó, Mie, tên thật Trương Tiểu My, đảm nhận vai Nhã. Nhân vật được giới thiệu là cô gái hiện đại, duyên dáng, tinh nghịch nhưng giàu cảm xúc. Với vai diễn này, nữ DJ có dịp thể hiện hình ảnh khác trên màn ảnh rộng, đồng thời kết hợp cùng Đỗ Nhật Hoàng trong câu chuyện tình yêu đi qua những khoảnh khắc ngọt ngào, sóng gió và cả tổn thương.

Yêu Sai Yêu Lại! do Nhu Đặng đạo diễn, thuộc thể loại hài tình cảm, khai thác những trắc trở trong tình yêu và hôn nhân bằng góc nhìn gần gũi với khán giả trẻ. Thông điệp của phim được gói gọn trong quan niệm: sai thì sửa, yêu sai thì có thể yêu lại.

Sau dấu ấn của Mưa Đỏ, việc Đỗ Nhật Hoàng kết hợp cùng Mie trong một bộ phim tình cảm là bước chuyển đáng chú ý trong hành trình diễn xuất của nam diễn viên. Khán giả sẽ có dịp theo dõi hình ảnh mới của anh khi Yêu Sai Yêu Lại! ra rạp vào dịp Valentine năm 2027.