Mỹ nam 'Mắt Biếc' có lựa chọn táo bạo sau 7 năm

Nhắc đến Trần Nghĩa, nhiều khán giả vẫn nhớ đến Ngạn - chàng trai mang vẻ ngoài thư sinh, hiền lành và dành tình cảm sâu đậm cho Hà Lan trong Mắt Biếc. Vai diễn của nam diễn viên trong tác phẩm ra mắt năm 2019 tạo được dấu ấn đáng kể, đồng thời trở thành hình ảnh gắn liền với tên tuổi anh trong mắt công chúng. Tuy nhiên, sau thành công ấy, Trần Nghĩa không xuất hiện dày đặc trên màn ảnh rộng. Anh có khoảng thời gian vắng bóng ở lĩnh vực điện ảnh trước khi trở lại với Mùa Hè Đẹp Nhất vào năm 2024.

Trần Nghĩa trong Mắt Biếc.

Đến cuối năm 2026, Trần Nghĩa tiếp tục lựa chọn một hướng đi khác khi tham gia Con Mắt Thứ Ba, dự án kinh dị do đạo diễn Hàm Trần thực hiện. Đây được xem là thử thách mới đối với nam diễn viên, nhất là khi anh từng được nhớ đến nhiều qua hình tượng chàng trai hiền lành trong Mắt Biếc. Thay vì tiếp tục khai thác thế mạnh ở những vai diễn giàu cảm xúc, Trần Nghĩa lần này bước vào thế giới có màu sắc tâm linh, tâm lý và kinh dị.

Phim Con Mắt Thứ Ba.

Điểm đáng chú ý nằm ở nhân vật Bảo do Trần Nghĩa đảm nhận. Trong những hình ảnh được hé lộ, Bảo xuất hiện với tâm lý nặng nề, thậm chí gào thét đầy ám ảnh trong đám cưới của Vy (Đoàn Minh Anh). Nhân vật này có mối quan hệ phức tạp, bí ẩn với Vy và Trương Minh Thảo, gắn liền với câu chuyện về sợi dây định mệnh cùng những yếu tố tâm linh trong Con Mắt Thứ Ba. Khác với hình ảnh Ngạn hiền lành, si tình trong Mắt Biếc, lần này Trần Nghĩa phải thể hiện một nhân vật có diễn biến tâm lý nhiều bất ổn, mở ra màu sắc mới trong hành trình diễn xuất của nam diễn viên.

Không chỉ có Trần Nghĩa, Con Mắt Thứ Ba còn quy tụ Quang Tuấn, Đoàn Minh Anh, Ngọc Phước, Ba Tây, Loube Nguyễn cùng nhiều diễn viên khác. Bộ phim được xây dựng theo cấu trúc tuyển tập, kết nối những câu chuyện tâm linh thông qua ba nhân vật Vy, Viễn và Lạc. Trong đó, Vy là người sáng lập podcast tâm linh mang tên Con Mắt Thứ Ba, Lạc có khả năng nhìn thấy và giao tiếp với vong linh, còn Viễn bị ám ảnh bởi những niềm tin cực đoan về thế giới bên kia và tìm cách tự mình khai nhãn.

Trần Nghĩa trong Con Mắt Thứ Ba.

Các tuyến truyện dần đan xen với một chuỗi án mạng bí ẩn, kéo theo những bí mật trong quá khứ. Tác phẩm không chỉ khai thác hình ảnh ma quỷ mà còn đặt trọng tâm vào những tổn thương, chấp niệm và lựa chọn của con người. Đạo diễn Hàm Trần từng chia sẻ quan điểm rằng con người có thể đáng sợ hơn những thực thể siêu nhiên bởi họ có khả năng chủ động lựa chọn hành động của mình.

Đây cũng là điểm đáng chú ý trong lần trở lại này của Trần Nghĩa. Sau dấu ấn từ Mắt Biếc, việc thử sức với thể loại kinh dị có thể mở ra cơ hội để anh chứng minh khả năng biến hóa, thay vì chỉ gắn bó với hình tượng quen thuộc. Trước đó, nam diễn viên đã có thêm trải nghiệm qua Mùa Hè Đẹp Nhất, cho thấy nỗ lực duy trì hoạt động và tìm kiếm những dạng vai khác nhau.

Với Con Mắt Thứ Ba, khán giả sẽ có dịp nhìn thấy một màu sắc mới của Trần Nghĩa sau nhiều năm kể từ Mắt Biếc. Phim dự kiến khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc đầu tháng 12.