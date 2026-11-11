Mỹ nam Lee Jong Suk thành tâm điểm

Lee Jong Suk đang gây chú ý khi trở lại với dự án phim mới The Remarried Empress (tựa Việt: Hoàng hậu tái hôn), vào vai Hoàng tử Heinry. Anh là hoàng tử Vương quốc phía Tây, đồng thời là người kế vị ngai vàng. Nhân vật sở hữu bí mật có thể biến thành chim. Trong một lần do thám hoàng cung phương Đông, anh gặp Navier và dần đem lòng yêu cô. Ảnh: Hulu.

Tác phẩm quy tụ dàn sao nổi tiếng, lại gây bàn tán với nhiều cảnh quay táo bạo. Lee Jong Suk cũng có một cảnh cởi trần, để lộ phần thân trên cơ bắp với tấm lưng có vết sẹo lớn. Bức hình hậu trường được chính nam diễn viên đăng tải trên mạng xã hội. Trong hình, Lee Jong Suk đứng quay lưng về phía ống kính, khoe cơ bắp săn chắc cùng vóc dáng cân đối. Ảnh: IGNV.

Hình ảnh này của tài tử nhanh chóng thu hút bàn luận. Nhiều dân mạng cho rằng anh khác hẳn hình ảnh thư sinh, mảnh mai thường thấy trong nhiều dự án phim trước đó. Ảnh: Hulu.

Nhân vật của Lee Jong Suk cũng được nhận xét khá thú vị. Theo miêu tả trong nguyên tác, Heinrey nổi tiếng với vẻ ngoài điển trai, thu hút. Đằng sau đó là một nhân vật với nội tâm phức tạp, nhiều toan tính chính trị, đồng thời che giấu tình cảm dành cho nữ hoàng. Ảnh: Hulu.

Đạo diễn Cho Soo Won đánh giá Heinrey là một vai diễn mới lạ hoàn toàn của Lee Jong Suk, thể hiện những sắc thái mà khán giả chưa từng thấy ở anh. Nam diễn viên cũng thành công lột tả sự bí ẩn bên trong nhân vật thông qua ngôn ngữ biểu cảm, ánh mặt. Biên kịch Yeo Ji Na cũng nhận xét nam diễn viên tạo ra dấu ấn riêng cho vai diễn mang màu sắc giả tưởng lãng mạn, thể loại khá mới mẻ tại thị trường Hàn Quốc. Ảnh: IGNV.

Một thử thách với Lee Jong Suk là cảnh khiêu vũ cùng bạn diễn Shin Min Ah. Trong video hậu trường đăng trên kênh YouTube cá nhân, anh tiết lộ đã tập waltz khoảng hai tháng. Cảnh quay được quay trong bốn ngày, hai diễn viên phải thực hiện động tác mà không có nhạc nền hỗ trợ. Ngoài ra, Lee Jong Suk còn phải học thêm bộ môn cưỡi ngựa để phục vụ ghi hình. Ảnh: IGNV.

Lee Jong Suk sinh năm 1989, bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 2010 qua bộ phim truyền hình Prosecutor Princess. Sau đó, anh nổi tiếng với loạt dự án như School 2013, Pinocchio, W, While You Were Sleeping, I Hear Your Voice, Big Mouth… Ảnh: IGNV.

Ngoài công việc đóng phim, nam diễn viên cho biết duy trì tập gym khoảng bốn buổi mỗi tuần. Anh cũng chơi nhiều bộ môn thể thao như tennis, golf hay boxing. Hồi tháng 7 năm nay, truyền thông Hàn đưa tin tài tử và ca sĩ IU chia tay sau 4 năm hẹn hò. Quản lý của IU cho biết họ vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với tư cách là đồng nghiệp. Ảnh: IGNV.