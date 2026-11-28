Jung Woo Sung là một trong những nam diễn viên hàng đầu của màn ảnh Hàn Quốc, nổi tiếng với ngoại hình điển trai, phong trần cùng sự nghiệp diễn xuất kéo dài nhiều thập kỷ. Không chỉ được chú ý bởi tài năng, nam diễn viên còn có tình bạn lâu năm với Lee Jung Jae, người đồng hành cùng anh trong nhiều hoạt động nghệ thuật và kinh doanh.

Mới đây, thông tin Jung Woo Sung chính thức rời công ty quản lý sau 11 năm hợp tác thu hút sự quan tâm của công chúng. Theo truyền thông Hàn Quốc, hợp đồng độc quyền của nam diễn viên với công ty đã hết hạn vào đầu năm nay. Tuy nhiên, anh quyết định không gia hạn, qua đó khép lại mối quan hệ hợp tác kéo dài hơn một thập kỷ với đơn vị do chính anh và Lee Jung Jae đồng sáng lập.

Jung Woo Sung (bên phải) rời công ty quản lý sau 11 năm gắn bó. (Ảnh OSEN)

Đáng chú ý, sau khi Jung Woo Sung rời công ty quản lý, người quản lý từng gắn bó và làm việc thân thiết với anh trong gần 10 năm cũng đã nghỉ việc vào tháng trước.

Hiện tại, Jung Woo Sung lựa chọn hoạt động độc lập, không trực thuộc bất kỳ công ty quản lý nào. Người quản lý cũ vẫn tiếp tục đồng hành, hỗ trợ anh trong quá trình tham gia các dự án phim ảnh và hoạt động tại phim trường.

Thực tế, những đồn đoán về việc Jung Woo Sung và Lee Jung Jae không còn đồng hành tại công ty quản lý nghệ sĩ đã xuất hiện trong giới giải trí từ trước. Cả hai vốn là đôi bạn thân nổi tiếng của showbiz Hàn.

Dù không còn hoạt động dưới sự quản lý của công ty quản lý nghệ sĩ, Jung Woo Sung vẫn duy trì công việc diễn xuất. Hiện tại, nam diễn viên đang tập trung ghi hình cho bộ phim điện ảnh mới.

Jung Woo Sung là nam diễn viên nổi tiếng của làng giải trí Hàn Quốc.

Ở tuổi ngoài 50, Jung Woo Sung vẫn là gương mặt nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả Hàn Quốc. Sở hữu ngoại hình nam tính, phong độ cùng khả năng diễn xuất được khẳng định qua nhiều tác phẩm, anh từng được xem là một trong những "mỹ nam được khao khát nhất màn ảnh xứ kim chi". Việc lựa chọn hoạt động độc lập sau khi rời công ty do mình đồng sáng lập cũng đánh dấu một thay đổi đáng chú ý trong chặng đường sự nghiệp của nam diễn viên.