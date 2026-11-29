Diễn viên kiêm cựu vũ công Cha Hyun-seung vừa công bố một bức ảnh khoe hình thể mới, được thực hiện sau khi anh hoàn toàn bình phục căn bệnh ung thư máu. Bức ảnh kèm dòng chú thích: "Đã lâu lắm rồi, tôi thậm chí không nhớ rõ là bao nhiêu năm nữa kể từ lần chụp ảnh khoe hình thể trước đây của tôi".

Trong ảnh, Cha tạo dáng để lộ các khối cơ bắp ở phần thân trên: "Dù không thể tuân theo chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt do vấn đề hồi phục sức khỏe, nhưng cảm ơn mọi người đã giúp tôi có những bức ảnh trông thật tuyệt vời!".

Cha Hyun-seung lần đầu thu hút sự chú ý với tư cách là vũ công trong ca khúc solo đầu tay của Sunmi mang tên 24 Hours. Sau đó, anh góp mặt trong mùa đầu tiên của loạt chương trình Single’s Inferno trên Netflix, cũng như chương trình Be Mbitious của đài Mnet và cuộc thi Physical: 100.

Kể từ đó, anh chuyển hướng sang diễn xuất, tham gia các bộ phim như Share House I Must Live In và Sujin & Sujin: Try Stealing My Husband.

Vào tháng Chín năm ngoái, chính anh đã thông báo rằng mình đang chiến đấu với căn bệnh ung thư máu. Trước đó, vào tháng Sáu cùng năm, anh đã phải nhập viện cấp cứu và trải qua quá trình điều trị. Đến ngày 22/12 năm ngoái, anh chia sẻ trên mạng xã hội rằng mình đã hoàn toàn bình phục.