'Mỹ nam' bán bánh cá gây náo động vì bị tưởng nhầm là Cha Eun Woo

Giới thiệu bản thân là một “chàng trai trẻ bán bánh bung-eo-ppang (bánh nướng hình cá)”, anh A mở lời: “Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ tôi trong ngày hôm nay”.

Anh giải thích: “Những ai có mặt từ ngày tôi mới mở hàng chắc hẳn đã biết, một nhân viên từ văn phòng quận đã ghé qua vào hôm trước đó và chúng tôi đã có một cuộc trao đổi. Vì tôi vừa làm công việc chính, vừa bán bánh bung-eo-ppang, nên áp lực về thể chất thực sự rất lớn”. Anh A cho biết, hiện tại mình đang làm việc hơn 10 tiếng mỗi ngày.

Anh không nêu rõ khi nào sẽ mở bán trở lại, hay kế hoạch kinh doanh cụ thể sau cuối tuần sẽ ra sao: “Tôi chưa từng nghĩ sẽ có đông người ghé thăm đến vậy trong hai ngày qua. Vì những lý do kể trên, tôi sẽ tạm dừng hoạt động, rất tiếc là tôi buộc phải đóng cửa trong suốt cuối tuần này”.

Anh chia sẻ thêm: “Tôi thực sự biết ơn những người đã chờ đợi mình, và tôi sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo các bạn có thể thưởng thức món bánh cá (*bung-eo-ppang*) ngon hơn nữa”.

Câu chuyện bắt đầu vào khoảng ngày 16/10, một cá nhân được gọi là ‘A’ bắt đầu thu hút sự chú ý trên mạng nhờ ngoại hình điển trai tựa như Cha Eun Woo, cùng thái độ thân thiện. Anh được đặt cho biệt danh ‘Bung-Eun-woo’, một từ ghép hàm ý chỉ một "Cha Eun Woo đang bán *bung-eo-ppang*’ (bánh nướng hình cá)".

Khi những hình ảnh và thông tin về anh lan truyền trên các diễn đàn trực tuyến và mạng xã hội, khách hàng đã đổ xô đến quầy bánh của anh. Thậm chí, có người còn sẵn sàng xếp hàng chờ đợi từ một đến hai tiếng đồng hồ.

Những khách hàng ghé thăm quầy bánh cá của anh đã để lại nhiều bình luận như: Anh ấy chính là ‘Cha Eun-woo của thế giới bánh cá’ nổi tiếng khắp vùng Gwangmyeong này đấy; Người bán bánh cá điển trai nhất mà tôi từng thấy; Dù phải chờ lâu đến mấy tôi cũng chẳng thấy bực mình chút nào; Có lẽ, dù anh ấy chỉ bán bột làm bánh thôi thì người ta vẫn cứ xếp hàng mua cho bằng được”.

A không phải là chàng trai trẻ duy nhất thu hút sự chú ý nhờ vẻ ngoài điển trai khi bán bánh bung-eo-ppang (bánh hình cá). Năm 2024, một người đàn ông bán loại bánh này ở khu Sillim-dong, quận Gwanak-gu, Seoul, đã trở nên nổi tiếng. Sau đó, anh được xác định là Kim Jong Oh, một người mẫu tự do.

Tuy nhiên, vào cuối năm 2024, Kim đã bị văn phòng quận liên hệ, sau khi nhận được báo cáo về quầy hàng của mình, dẫn đến việc anh phải đóng cửa kinh doanh. Kể từ đó, anh đã xuất hiện tại các sự kiện pop-up ở các trung tâm thương mại và thậm chí còn xuất hiện với tư cách khách mời trên các chương trình truyền hình, chẳng hạn như chương trình Morning Forum của đài KBS.