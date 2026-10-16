Mỹ muốn Ukraine dừng tấn công nhà máy lọc dầu Nga, Anh vẫn tăng viện tên lửa

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy xem xét các loại vũ khí do phương Tây cung cấp, trong đó có tên lửa Storm Shadow, khi gặp gỡ các thành viên lực lượng không quân Ukraine Ảnh: Văn phòng Báo chí Tổng thống Ukraine

Anh đang cung cấp thêm tên lửa hành trình Storm Shadow cho Ukraine nhằm giúp nước này đối phó với các cuộc tấn công của Nga trước mùa Đông. Động thái diễn ra trong bối cảnh London ủng hộ Kiev tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga, trong khi Washington gây sức ép yêu cầu Ukraine ngừng tập kích các nhà máy lọc dầu của Nga.

Theo Bloomberg, dẫn lời những người am hiểu vấn đề, Thủ tướng Anh Andy Burnham và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thảo luận về việc bổ sung tên lửa cho kho dự trữ của Ukraine trong cuộc gặp tại London ngày 14/10.

Các nguồn tin cho biết London coi những cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở của Nga được sử dụng để triển khai các đòn đánh nhằm vào dân thường và cơ sở hạ tầng Ukraine là biện pháp phòng vệ.

Họ cũng đề cập đến việc Nga gia tăng sản xuất UAV phản lực và tên lửa, cho rằng Ukraine cần có phương tiện để đối phó với mối đe dọa ngày càng lớn này.

Lập trường của Anh khác với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, vốn yêu cầu Ukraine chấm dứt các cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga.

Ngày 15/10, Ukraine nối lại các cuộc tập kích này trong bối cảnh Nga tiếp tục tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Ông Trump gọi việc Ukraine tái triển khai các cuộc tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu Nga là “đáng hổ thẹn”, đồng thời cáo buộc Kiev khiến giá năng lượng toàn cầu tăng cao, trong khi Moskva vẫn tiếp tục tập kích các cơ sở năng lượng của Ukraine.

“Chà, tôi nghĩ điều đó thật đáng hổ thẹn”, ông Trump nói với kênh Newsmax trong cuộc phỏng vấn được công bố ngày 15/10, khi được hỏi về quyết định nối lại các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu Nga.

Theo các nguồn tin của Bloomberg, London không cho rằng Kiev nên ngừng tấn công Nga trong khi Moskva vẫn tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào Ukraine.

Sự khác biệt giữa hai đồng minh phương Tây liên quan cả đến mục tiêu tấn công lẫn vấn đề rộng hơn là quyền đáp trả của Ukraine. Theo đó, lập trường được cho là của Anh ủng hộ việc tập kích các cơ sở hỗ trợ Nga tiến hành các cuộc tấn công, trong khi Washington đặc biệt yêu cầu Kiev không nhắm vào các nhà máy lọc dầu.

Anh bắt đầu cung cấp tên lửa Storm Shadow cho Ukraine từ năm 2023. Ban đầu, việc sử dụng loại tên lửa này bị giới hạn trong phạm vi lãnh thổ Ukraine, bao gồm cả những khu vực do Nga kiểm soát. Đến cuối năm 2024, lực lượng Ukraine lần đầu sử dụng Storm Shadow để tấn công các mục tiêu quân sự bên trong lãnh thổ Nga.

Do tập đoàn MBDA sản xuất, Storm Shadow là tên lửa hành trình phóng từ máy bay, được thiết kế để tấn công các mục tiêu có giá trị cao. Tên lửa bay ở độ cao thấp nhằm giảm nguy cơ bị phát hiện. Theo nhà sản xuất, tầm bắn của tên lửa vượt quá 250 km.

Bloomberg cũng đưa tin hồi tháng 8, ông Burnham thông báo kế hoạch chia sẻ thông tin kỹ thuật và thiết kế tên lửa tầm xa nhằm hỗ trợ Ukraine tổ chức lắp ráp trong nước. Tuy nhiên, việc xây dựng năng lực sản xuất này sẽ cần thêm thời gian.

Anh đang cung cấp thêm tên lửa hành trình Storm Shadow cho Ukraine nhằm giúp nước này đối phó với các cuộc tấn công của Nga trước mùa Đông. Động thái diễn ra trong bối cảnh London ủng hộ Kiev tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga, trong khi Washington gây sức ép yêu cầu Ukraine ngừng tập kích các nhà máy lọc dầu của Nga.

Theo Bloomberg, dẫn lời những người am hiểu vấn đề, Thủ tướng Anh Andy Burnham và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thảo luận về việc bổ sung tên lửa cho kho dự trữ của Ukraine trong cuộc gặp tại London ngày 14/10.

Các nguồn tin cho biết London coi những cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở của Nga được sử dụng để triển khai các đòn đánh nhằm vào dân thường và cơ sở hạ tầng Ukraine là biện pháp phòng vệ.

Họ cũng đề cập đến việc Nga gia tăng sản xuất UAV phản lực và tên lửa, cho rằng Ukraine cần có phương tiện để đối phó với mối đe dọa ngày càng lớn này.

Lập trường của Anh khác với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, vốn yêu cầu Ukraine chấm dứt các cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga.

Ngày 15/10, Ukraine nối lại các cuộc tập kích này trong bối cảnh Nga tiếp tục tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Ông Trump gọi việc Ukraine tái triển khai các cuộc tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu Nga là “đáng hổ thẹn”, đồng thời cáo buộc Kiev khiến giá năng lượng toàn cầu tăng cao, trong khi Moskva vẫn tiếp tục tập kích các cơ sở năng lượng của Ukraine.

“Chà, tôi nghĩ điều đó thật đáng hổ thẹn”, ông Trump nói với kênh Newsmax trong cuộc phỏng vấn được công bố ngày 15/10, khi được hỏi về quyết định nối lại các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu Nga.

Theo các nguồn tin của Bloomberg, London không cho rằng Kiev nên ngừng tấn công Nga trong khi Moskva vẫn tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào Ukraine.

Sự khác biệt giữa hai đồng minh phương Tây liên quan cả đến mục tiêu tấn công lẫn vấn đề rộng hơn là quyền đáp trả của Ukraine. Theo đó, lập trường được cho là của Anh ủng hộ việc tập kích các cơ sở hỗ trợ Nga tiến hành các cuộc tấn công, trong khi Washington đặc biệt yêu cầu Kiev không nhắm vào các nhà máy lọc dầu.

Anh bắt đầu cung cấp tên lửa Storm Shadow cho Ukraine từ năm 2023. Ban đầu, việc sử dụng loại tên lửa này bị giới hạn trong phạm vi lãnh thổ Ukraine, bao gồm cả những khu vực do Nga kiểm soát. Đến cuối năm 2024, lực lượng Ukraine lần đầu sử dụng Storm Shadow để tấn công các mục tiêu quân sự bên trong lãnh thổ Nga.

Do tập đoàn MBDA sản xuất, Storm Shadow là tên lửa hành trình phóng từ máy bay, được thiết kế để tấn công các mục tiêu có giá trị cao. Tên lửa bay ở độ cao thấp nhằm giảm nguy cơ bị phát hiện. Theo nhà sản xuất, tầm bắn của tên lửa vượt quá 250 km.

Bloomberg cũng đưa tin hồi tháng 8, ông Burnham thông báo kế hoạch chia sẻ thông tin kỹ thuật và thiết kế tên lửa tầm xa nhằm hỗ trợ Ukraine tổ chức lắp ráp trong nước. Tuy nhiên, việc xây dựng năng lực sản xuất này sẽ cần thêm thời gian.

Anh đang cung cấp thêm tên lửa hành trình Storm Shadow cho Ukraine nhằm giúp nước này đối phó với các cuộc tấn công của Nga trước mùa Đông. Động thái diễn ra trong bối cảnh London ủng hộ Kiev tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga, trong khi Washington gây sức ép yêu cầu Ukraine ngừng tập kích các nhà máy lọc dầu của Nga.

Theo Bloomberg, dẫn lời những người am hiểu vấn đề, Thủ tướng Anh Andy Burnham và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thảo luận về việc bổ sung tên lửa cho kho dự trữ của Ukraine trong cuộc gặp tại London ngày 14/10.

Các nguồn tin cho biết London coi những cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở của Nga là biện pháp phòng vệ với Ukraine.

Họ cũng đề cập đến việc Nga gia tăng sản xuất UAV phản lực và tên lửa, cho rằng Ukraine cần có phương tiện để đối phó với mối đe dọa ngày càng lớn này.

Lập trường của Anh khác với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, vốn yêu cầu Ukraine chấm dứt các cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga.

Ngày 15/10, Ukraine đã nối lại các cuộc tập kích này trong bối cảnh Nga tiếp tục tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Ông Trump gọi việc Ukraine tái triển khai các cuộc tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu Nga là “đáng hổ thẹn”, đồng thời cáo buộc các đòn đánh của Kiev khiến giá năng lượng toàn cầu tăng cao.

“Chà, tôi nghĩ điều đó thật đáng hổ thẹn”, ông Trump nói với kênh Newsmax trong cuộc phỏng vấn được công bố ngày 15/10, khi được hỏi về quyết định nối lại các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào nhà máy lọc dầu Nga.

Theo các nguồn tin của Bloomberg, London không cho rằng Kiev nên ngừng tấn công Nga trong khi Moskva vẫn tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào Ukraine.

Sự khác biệt giữa hai đồng minh phương Tây liên quan cả đến mục tiêu tấn công lẫn vấn đề rộng hơn là quyền đáp trả của Ukraine. Theo đó, lập trường được cho là của Anh ủng hộ việc tập kích các cơ sở hỗ trợ Nga tiến hành các cuộc tấn công, trong khi Washington đặc biệt yêu cầu Kiev không nhắm vào các nhà máy lọc dầu.

Anh bắt đầu cung cấp tên lửa Storm Shadow cho Ukraine từ năm 2023. Ban đầu, việc sử dụng loại tên lửa này bị giới hạn trong phạm vi lãnh thổ Ukraine, bao gồm cả những khu vực do Nga kiểm soát. Đến cuối năm 2024, lực lượng Ukraine lần đầu sử dụng Storm Shadow để tấn công các mục tiêu quân sự bên trong lãnh thổ Nga.

Do tập đoàn MBDA sản xuất, Storm Shadow là tên lửa hành trình phóng từ máy bay, được thiết kế để tấn công các mục tiêu có giá trị cao. Tên lửa bay ở độ cao thấp nhằm giảm nguy cơ bị phát hiện. Theo nhà sản xuất, tầm bắn của tên lửa vượt quá 250 km.

Bloomberg cũng đưa tin hồi tháng 8, Thủ tướng Anh Burnham thông báo kế hoạch chia sẻ thông tin kỹ thuật và thiết kế tên lửa tầm xa nhằm hỗ trợ Ukraine tổ chức lắp ráp trong nước. Tuy nhiên, việc xây dựng năng lực sản xuất này sẽ cần thêm thời gian.