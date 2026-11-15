Mỹ muốn thúc đẩy Nga và châu Âu tiếp xúc về vấn đề Ukraine

Viết trên X ngày 14/11, ông Jared Kushner - Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho biết sau các cuộc họp ba bên Nga - Mỹ - Ukraine và những cuộc thảo luận với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Washington vẫn duy trì trao đổi chặt chẽ với Moscow, Kiev và các đối tác châu Âu.

“Trọng tâm hiện nay của chúng tôi là tạo điều kiện thuận lợi cho sự tham vấn trực tiếp giữa Moscow và các đối tác châu Âu, đồng thời chuẩn bị chương trình nghị sự cho vòng đàm phán ba bên tiếp theo,” ông Kushner viết.

Ông cho biết một số ý tưởng mới đã xuất hiện trong các cuộc thảo luận gần đây và đang được xem xét. “Một số ý tưởng có thể trực tiếp tạo ra những đột phá, trong khi những ý tưởng khác có thể phát triển thành các đề xuất mới, góp phần thu hẹp những bất đồng còn tồn tại,” ông Kushner nhận định.

Ông Jared Kushner - Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: TASS

Đề cập đến các điều kiện để đạt được hòa bình lâu dài, Đặc phái viên Mỹ nhấn mạnh Tổng thống Donald Trump cho rằng Ukraine cần có những bảo đảm an ninh đáng tin cậy, cùng các thỏa thuận an ninh hậu chiến chi tiết, có tính khả thi nhằm giảm thiểu nguy cơ xảy ra một cuộc chiến khác.

Ông Kushner cũng khẳng định NATO sẽ tiếp tục là trụ cột then chốt của an ninh châu Âu. Theo đó, vai trò này cần được tăng cường thông qua các cơ chế vững chắc hơn về quân sự, liên lạc, ngăn ngừa va chạm và giảm leo thang căng thẳng lẫn nhau, cùng những biện pháp thiết thực để giải quyết bất đồng trước khi chúng biến thành khủng hoảng. “Đó là lý do chúng tôi đang nỗ lực đưa các đối tác châu Âu trực tiếp tham gia những cuộc thảo luận này,” ông Kushner cho biết.

Quan chức Mỹ đồng thời nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận cuối cùng nào cũng phải được các bên liên quan nhất trí. Tổng thống Trump sẽ chỉ ủng hộ những thỏa thuận giúp tăng cường an ninh cho Ukraine và châu Âu, đồng thời giảm nguy cơ xảy ra xung đột trong tương lai.

Đề cập đến những khác biệt trong lập trường của các bên, ông Kushner cho biết truyền thông đã đưa tin về một số lập trường cứng rắn của cả hai phía, cùng những tuyên bố chính trị mạnh mẽ. Tuy nhiên, trong các cuộc thảo luận kín, cả hai bên đều hiểu rằng những thỏa hiệp thực tế sẽ là điều cần thiết để chấm dứt cuộc chiến.

“Công việc nghiêm túc và mang tính xây dựng vẫn đang được tiến hành trong đội ngũ chúng tôi, những người cam kết tìm kiếm các giải pháp,” ông viết, đồng thời nhấn mạnh cái giá mà cuộc chiến gây ra đối với con người là vô cùng khủng khiếp và những vấn đề cần giải quyết vẫn đặc biệt phức tạp.

Ông Kushner khẳng định các bên quyết tâm tiếp tục nỗ lực, duy trì tính bảo mật cần thiết đối với những cuộc đàm phán nhạy cảm, đồng thời tìm kiếm con đường chấm dứt cuộc chiến và thiết lập một nền hòa bình bền vững.

Quang cảnh cuộc đàm phán Nga - Mỹ - Ukraine tại Abu Dhabi, ngày 10/11. Ảnh: Bộ Ngoại giao Nga

Theo TASS, các quan chức Nga, Mỹ và Ukraine đã tiến hành đàm phán tại Abu Dhabi, UAE trong hai ngày 10-11/11. Trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Medinsky dẫn đầu phái đoàn Nga, trong khi người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine Rustem Umerov dẫn đầu phái đoàn Ukraine.

Tham dự cuộc đàm phán còn có các Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner, Tư lệnh tối cao lực lượng đồng minh NATO tại châu Âu Alexus Grynkewich cùng Bộ trưởng Ngoại giao Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan.

Ông Yury Ushakov, Trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Putin, cho biết các đại diện châu Âu đã tham vấn với phía Ukraine và Mỹ bên lề cuộc đàm phán. Ông lưu ý rằng việc liệu Nga có thể gặp gỡ các đại diện châu Âu hay không và cuộc gặp như vậy có thể diễn ra dưới hình thức nào sẽ được quyết định dựa trên kết quả đàm phán tại Abu Dhabi.