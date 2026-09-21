Mỹ muốn tái sản xuất vận tải cơ C-17 nhưng điều gì đang ngăn cản?

Vào tháng 6/2025, vấn đề được đưa ra thảo luận là Mỹ xem xét khả năng nối lại sản xuất máy bay vận tải quân sự hạng nặng C-17. Trước đó dây chuyền lắp ráp vốn đã bị đóng cửa từ ​​năm 2015.

Kể từ thời điểm đó, hơn một năm trôi qua, Mỹ vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về vấn đề này. Còn nhớ, vào năm 2012, các tính toán của Tập đoàn RAND cho thấy việc nối lại sản xuất C-17 sẽ tiêu tốn ít nhất 8 tỷ USD (theo giá năm 2012).

Tạp chí chuyên ngành The War Zone, có bài viết trong đó nêu rõ như sau:

"Bộ Tư lệnh Không quân Mỹ hiện cho rằng vào những năm 2040, các máy bay vận tải quân sự hạng nặng C-5 và C-17 hiện có sẽ được thay thế bằng nền tảng NGAL (Next-Generation Airlift) đầy triển vọng".

Tuy nhiên, cho đến khi dự án NGAL này được triển khai "trên thực tế", câu hỏi đặt ra là phải làm gì với các máy bay C-5 và C-17 hiện có - chỉ đơn giản là kéo dài tuổi thọ của chúng, hay liệu có thể quay lại ý tưởng ​​khôi phục sản xuất C-17 hay không.

Hơn nữa chiếc máy bay sản xuất hàng loạt đầu tiên thuộc loại này đã cất cánh cách đây 35 năm, điều đó có nghĩa là nguồn lực dành cho việc hiện đại hóa và kéo dài tuổi thọ bị đánh giá là rất hạn chế.

Ngoài ra còn có một yếu tố khác, đó là một số quốc gia nước ngoài đang sử dụng C-17, bao gồm Australia, Anh, Canada, Kuwait, Ấn Độ và UAE có tiềm năng quan tâm đến việc mở rộng đội bay C-17 của họ thông qua việc mua sắm thêm máy bay mới.

Hơn nữa như những gì Tập đoàn Boeing đã tuyên bố, một số quốc gia kể trên đang thể hiện sự quan tâm lớn đến khả năng nối lại sản xuất máy bay vận tải hạng nặng C-17.

Trước tình hình trên, tờ Defense Express nhấn mạnh rằng các yếu tố sau đây có thể ngăn cản việc người Mỹ đưa ra quyết định nối lại sản xuất vận tải cơ C-17.

Thứ nhất, Bộ Tư lệnh Không quân Mỹ vẫn chưa quyết định sẽ làm gì với phi đội máy bay vận tải quân sự hạng nặng hiện có cho giai đoạn đến những năm 2040.

Vấn đề thứ hai là nếu việc sản xuất C-17 chỉ được nối lại cho người dùng nước ngoài, thì quá trình này nên được tiến hành trong khuôn khổ chính trị nào, "cái giá phải trả" là bao nhiêu tỷ đô la, và liệu điều đó có làm nản lòng các bên quan tâm hay không.

Đây là những rào cản được đưa ra với việc tái khởi động dây chuyền sản xuất vận tải cơ C-17, và cho đến khi mọi khúc mắc được giải quyết, những chiếc C-17 chế tạo mới vẫn chưa thể ra đời.