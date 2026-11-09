Mỹ muốn Iraq đóng gần hết cửa khẩu với Iran, Baghdad cảnh báo hệ lụy

Ngoại trưởng Iraq Fuad Hussein cho biết, Baghdad đang đàm phán với Washington về đề nghị đóng hầu hết các cửa khẩu biên giới với Iran. (Nguồn: Al Jazeera)

Cụ thể, Ngoại trưởng Iraq Fuad Hussein cho biết, Washington đề xuất duy trì một cửa khẩu tại khu vực tự trị người Kurd ở miền Bắc và một điểm thông quan khác tại phần còn lại của đất nước.

Tuy nhiên, vị trí chính xác của hai địa điểm này vẫn chưa được xác định.

Theo người đứng đầu ngành ngoại giao Iraq, biện pháp trên có thể gia tăng sức ép kinh tế đối với Iran, song cũng khiến Baghdad chịu tổn thất do giao thương và đi lại qua biên giới bị đình trệ.

Hiện hai nước vẫn tiếp tục đàm phán về đề xuất này. Tuy nhiên, Washington chưa làm rõ các hạn chế sẽ áp dụng đối với hàng hóa, hành khách hay toàn bộ hoạt động lưu thông.

Trong khi đó, ngày 7/11, Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo thành lập lực lượng đặc nhiệm mới nhằm ngăn chặn Iran sử dụng các tuyến đường bộ để vận chuyển vũ khí hiện đại cùng những vật tư khác.

Ngoại trưởng Fuad Hussein cũng cho hay, Iraq đã thiệt hại khoảng 60 tỷ USD do không thể xuất khẩu dầu qua eo biển Hormuz trong khoảng 4 tháng đầu xung đột.

Trước khi tuyến vận tải này bị gián đoạn, quốc gia Trung Đông này xuất khẩu khoảng 3,3-3,4 triệu thùng dầu mỗi ngày.

Bên cạnh những tổn thất kinh tế, nhà ngoại giao cấp cao Iraq cảnh báo nguy cơ các hoạt động quân sự tái diễn trong khu vực, đồng thời khẳng định, Baghdad phản đối sử dụng lãnh thổ nước này để tấn công các quốc gia láng giềng.

Về tình hình an ninh nội địa, ông Fuad Hussein tiết lộ, Thủ tướng Iraq đã đạt được một số thống nhất với bốn nhóm vũ trang về chủ trương đưa vũ khí dưới sự kiểm soát của nhà nước.

Trong khi đó, các cuộc thương lượng với hai nhóm còn lại vẫn tiếp diễn, với mục tiêu giải quyết vấn đề thông qua đối thoại.

(theo Anadolu)