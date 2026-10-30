Mỹ muốn cấm công ty viễn thông Trung Quốc tiếp cận số điện thoại Mỹ

Nguồn: Telecom Review Asia

Ngày 30/10, FCC thông báo sẽ tiến hành bỏ phiếu vào ngày 19/11 về đề xuất cấm các tập đoàn viễn thông Trung Quốc, gồm China Mobile, China Telecom và China Unicom, cùng một số nhà cung cấp dịch vụ sử dụng giao thức Internet (IP), tiếp cận trực tiếp hệ thống số điện thoại của Mỹ.

Đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thoại qua giao thức Internet (VoIP) - công nghệ chuyển đổi giọng nói thành dữ liệu số và truyền tải qua kết nối băng thông rộng - quyền tiếp cận trực tiếp số điện thoại giúp giảm đáng kể chi phí hoạt động, đồng thời tạo điều kiện triển khai các tính năng viễn thông tiên tiến.

Chủ tịch FCC Brendan Carr cho biết biện pháp mới nhằm tăng cường khả năng bảo vệ hệ thống viễn thông Mỹ trước các hành vi gian lận và những cuộc gọi tự động bất hợp pháp. "Với quyết định này, FCC sẽ củng cố tuyến phòng thủ đầu tiên trước các đối tượng xấu và những cuộc gọi tự động trái phép", ông Carr nhấn mạnh.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ chưa đưa ra bình luận ngay sau thông báo.

Bên cạnh việc hạn chế quyền tiếp cận số điện thoại, FCC cũng dự kiến cấm các nhà cung cấp dịch vụ sử dụng giao thức Internet triển khai thiết bị của những doanh nghiệp nằm trong danh sách bị coi là gây rủi ro đối với an ninh quốc gia Mỹ, trong đó có Huawei và ZTE.

Cơ quan này đồng thời thông báo kế hoạch cấm toàn bộ các phòng thí nghiệm Trung Quốc thực hiện hoạt động kiểm định thiết bị điện tử của Mỹ kể từ tháng 12/2028. FCC cũng có thể thu hồi giấy phép tiếp cận trực tiếp số điện thoại đối với những doanh nghiệp Trung Quốc bị xác định có nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia.

Trước đó, FCC đã cấm ba tập đoàn China Mobile, China Telecom và China Unicom cung cấp dịch vụ viễn thông quốc tế tại Mỹ.

Washington hiện còn xem xét các biện pháp hạn chế bổ sung, bao gồm ngăn các doanh nghiệp này kết nối với mạng viễn thông Mỹ và cấm vận hành các trung tâm dữ liệu trên lãnh thổ nước này.

Những động thái trên diễn ra trong bối cảnh Mỹ thường xuyên bày tỏ lo ngại về nguy cơ gián điệp mạng và khả năng các doanh nghiệp Trung Quốc tiếp cận dữ liệu cũng như cơ sở hạ tầng viễn thông quan trọng.

Cuối năm 2024, Washington cáo buộc nhóm gián điệp mạng Salt Typhoon, được cho là có sự hậu thuẫn của Nhà nước Trung Quốc, đã xâm nhập hệ thống của các doanh nghiệp viễn thông Mỹ, đánh cắp hồ sơ cuộc gọi của người dùng và dữ liệu liên lạc, đồng thời thâm nhập cơ sở hạ tầng viễn thông của nước này.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho biết trong năm nay rằng các mối đe dọa từ Salt Typhoon vẫn đang tiếp diễn.

Tháng 7/2026, FCC tiếp tục bổ sung công ty Digitalsystem Technology có trụ sở tại California vào danh sách các doanh nghiệp bị coi là gây rủi ro đối với an ninh quốc gia, với lý do công ty này có quan hệ với các tập đoàn viễn thông Trung Quốc và thuộc sở hữu của một công dân Trung Quốc.

Về phía Bắc Kinh, Trung Quốc nhiều lần bác bỏ các cáo buộc liên quan đến hoạt động gián điệp mạng và những hành vi sai trái mà Washington đưa ra.

Các biện pháp mới của FCC, nếu được thông qua, sẽ tiếp tục thu hẹp khả năng hoạt động của các doanh nghiệp viễn thông Trung Quốc tại Mỹ, đồng thời làm gia tăng những rào cản trong lĩnh vực công nghệ và hạ tầng thông tin giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.