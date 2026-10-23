Mỹ muốn biến oanh tạc cơ B-21 thành “kho tên lửa bay” săn tiêm kích Trung Quốc

Các nguyên mẫu máy bay ném bom chiến lược B-21 của Mỹ. Ảnh: MW.

Không quân Mỹ xác nhận đang xem xét khả năng mở rộng đáng kể vai trò của oanh tạc cơ chiến lược thế hệ mới B-21 Raider trong tác chiến không đối không. Theo phương án được đề cập, máy bay có thể mang theo hàng chục tên lửa tầm xa, bổ sung hỏa lực cho các phi đội tiêm kích thông thường.

Ý tưởng này được nghiên cứu trong bối cảnh Không quân Mỹ chuẩn bị cho khả năng xảy ra một cuộc xung đột cường độ cao với Trung Quốc. Năng lực không quân chiến đấu ngày càng tiên tiến của Bắc Kinh, cùng khoảng cách tác chiến rộng lớn trên Thái Bình Dương, có thể tạo sức ép đáng kể lên lực lượng tiêm kích Mỹ.

Vì vậy, các nhà hoạch định không quân Mỹ ngày càng xem xét khả năng sử dụng oanh tạc cơ trong những nhiệm vụ giành ưu thế trên không, thay vì chỉ tập trung vào răn đe hạt nhân và tấn công mục tiêu ở khoảng cách xa.

Trọng tâm của phương án là sử dụng các máy bay cỡ lớn có khả năng tàng hình như những bệ mang tên lửa trên không, trong đó dữ liệu mục tiêu được cung cấp từ các nền tảng khác.

Máy bay ném bom B-21. Ảnh: MW.

Các tiêm kích như F-35A và mẫu F-47 trong tương lai có thể phát hiện, theo dõi máy bay đối phương rồi truyền thông tin chỉ thị mục tiêu cho một oanh tạc cơ hoạt động ở phía sau tuyến đầu. Từ đó, oanh tạc cơ có thể phóng tên lửa không đối không tầm xa mà không nhất thiết phải tiến gần khu vực giao chiến.

Cách tiếp cận này cho phép lực lượng Mỹ triển khai số lượng tên lửa lớn hơn nhằm vào máy bay đối phương so với khả năng mang vũ khí độc lập của các phi đội tiêm kích.

Ý tưởng trên ngày càng được chú ý khi Mỹ tiến gần thời điểm đưa B-21 vào hoạt động, đồng thời đưa vào trang bị những tên lửa không đối không tầm rất xa đầu tiên thuộc thế hệ hậu Chiến tranh Lạnh. Theo bài viết, hai loại vũ khí được đề cập là AIM-174 và AIM-424, hiện được trang bị cho các đơn vị hoạt động trên tàu sân bay của Hải quân Mỹ.

Các quan chức Mỹ nhiều lần cho biết khả năng tích hợp tên lửa không đối không lên B-21 đã được xem xét nghiêm túc, trong đó có những cuộc diễn tập mô phỏng chiến tranh cấp cao nghiên cứu kịch bản xung đột với Trung Quốc vào khoảng năm 2035.

Theo các thông tin được bài viết dẫn lại, Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ đã đề nghị đưa phiên bản B-21 có khả năng tác chiến không đối không vào các cuộc diễn tập này. Bộ Tư lệnh Tấn công Toàn cầu của Không quân Mỹ cũng bày tỏ sự quan tâm đến phương án trên.

Các thế hệ oanh tạc cơ trước đây thường không được xem là nền tảng phù hợp cho không chiến. Chúng có thể bị phát hiện và nhắm mục tiêu từ khoảng cách xa hơn đáng kể so với tiêm kích, trong khi khả năng cơ động cũng hạn chế hơn nhiều.

Tuy nhiên, công nghệ tàng hình tiên tiến và năng lực tác chiến điện tử của B-21 được kỳ vọng sẽ giúp máy bay có khả năng sống sót cao hơn trong những cuộc giao chiến ngoài tầm nhìn trực tiếp, nơi các bên dựa vào radar và những hệ thống cảm biến khác để phát hiện, theo dõi mục tiêu.

Nguyên mẫu B-21 tiếp nhiên liệu từ máy bay tiếp dầu KC-135 Stratotanker trong quá trình thử nghiệm. Ảnh: MW.

Dù vậy, Không quân Mỹ cũng đã nghiên cứu một phương án khác: phát triển một loại máy bay cánh bay tàng hình mới, được thiết kế chuyên biệt cho nhiệm vụ này.

Quyết định gần đây của Không quân Mỹ về việc mở rộng năng lực sản xuất B-21 dường như nhằm tạo điều kiện xây dựng một lực lượng máy bay lớn hơn đáng kể so với quy mô trong kế hoạch hiện hành. Một số nhà phân tích dự báo Mỹ có thể đưa vào biên chế gần 200 oanh tạc cơ loại này.

Tầm hoạt động hạn chế của các tiêm kích Mỹ cũng có thể khiến phương án dựa nhiều hơn vào oanh tạc cơ trở nên hấp dẫn. Theo bài viết, F-22 và F-35 có tầm hoạt động chỉ bằng khoảng một nửa so với tiêm kích J-20 của Trung Quốc.

Khả năng tự vệ bằng tên lửa không đối không còn có thể giúp oanh tạc cơ hoạt động mà không cần tiêm kích hộ tống. Đây sẽ là lợi thế đáng kể trong các nhiệm vụ tấn công xuyên sâu vào lãnh thổ đối phương, vượt quá phạm vi hoạt động hiệu quả của nhiều loại tiêm kích.

Trong bối cảnh Mỹ được cho là đang tụt lại phía sau Trung Quốc trong quá trình phát triển tiêm kích thế hệ thứ sáu, việc khai thác tối đa lợi thế từ các chương trình oanh tạc cơ tiên tiến có thể trở thành một hướng đi quan trọng đối với Washington.

Theo MW