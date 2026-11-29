Doanh số mua sắm trực tuyến tại Mỹ trong ngày hội giảm giá Thứ Sáu Đen (Black Friday) năm nay đã tăng 11,1% so với năm ngoái, đạt mức kỷ lục 13,1 tỷ USD nhờ sức mua bùng nổ đối với các mặt hàng thiết bị điện tử và đồ chơi.

Người tiêu dùng mua sắm trong dịp giảm giá Black Friday tại New York, Mỹ, ngày 27/11/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo báo cáo do Đơn vị phân tích dữ liệu thương mại điện tử Adobe Analytics công bố ngày 28/11, kết quả thực tế này đã vượt qua mức dự báo ban đầu là 12,9 tỷ USD.

Các nhà bán lẻ Mỹ đã tung ra nhiều chương trình khuyến mãi sâu đối với quần áo, thiết bị gia dụng, máy chơi game và đồ điện tử nhằm thu hút người tiêu dùng. Đáng chú ý, bên cạnh các mặt hàng quà tặng, nhiều hộ gia đình cũng tận dụng đợt giảm giá để tích trữ các nhu yếu phẩm hằng ngày như chất tẩy rửa gia dụng, sản phẩm chăm sóc thú cưng và đồ vệ sinh cá nhân.

Mùa mua sắm lễ hội cuối năm nay diễn ra trong bối cảnh người tiêu dùng Mỹ vẫn chịu áp lực nặng nề từ lạm phát và giá xăng dầu đắt đỏ. Để tối ưu hóa ngân sách chi tiêu, người mua sắm có xu hướng săn lùng các gói chiết khấu lớn và tích cực sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) để so sánh giá cả kỹ lưỡng trước khi thanh toán.

Bên cạnh đó, người tiêu dùng cũng gia tăng sử dụng hình thức mua trước trả sau (Buy Now, Pay Later) để giảm áp lực tài chính tức thời. Adobe Analytics dự báo riêng trong ngày hội mua sắm Thứ Hai Điện tử (Cyber Monday) diễn ra vào ngày 30/11, phương thức thanh toán mua trước trả sau sẽ đóng góp tới 1,09 tỷ USD vào tổng doanh số trực tuyến, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm ngoái./.