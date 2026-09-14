Mỹ mua gần 1/4 lượng hồ tiêu Việt Nam xuất khẩu 8 tháng

Mỹ mua 46.134 tấn hồ tiêu Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2026

Mỹ chiếm hơn 24% lượng hồ tiêu Việt Nam xuất khẩu

8 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam đạt 191,5 nghìn tấn, tăng 15,3% về lượng và tăng 10,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025. Kim ngạch đạt hơn 1,24 tỉ USD, đưa hồ tiêu tiếp tục nằm trong nhóm nông sản xuất khẩu đáng chú ý.

Đáng chú ý nhất là thị trường Mỹ. Nước này nhập khẩu 46.134 tấn, trị giá 332,8 triệu USD, tương đương hơn 24% tổng lượng hồ tiêu Việt Nam xuất khẩu trong 8 tháng.

Quy mô này bỏ xa nhiều thị trường tiếp theo. Đức nhập 10.270 tấn, trị giá 75,8 triệu USD; Thái Lan mua 7.762 tấn, đạt 54,8 triệu USD. Ấn Độ, Hà Lan và Anh cũng nằm trong nhóm những thị trường tiêu thụ hồ tiêu Việt Nam lớn.

Con số từ thị trường Mỹ cho thấy đây đang là thị trường đầu ra đặc biệt quan trọng của ngành hồ tiêu Việt Nam, khi cứ khoảng 4 tấn hồ tiêu xuất khẩu thì có hơn 1 tấn được đưa sang thị trường này.

Giá giảm 4,3%, xuất khẩu hồ tiêu vẫn vượt 1,24 tỉ USD

Một điểm đáng chú ý khác là giá xuất khẩu bình quân 8 tháng năm 2026 đạt 6.510 USD/tấn, giảm 4,3% so với cùng kỳ năm trước. Dù giá giảm, lượng xuất khẩu tăng mạnh đã giúp kim ngạch vẫn vượt mốc 1,24 tỉ USD.

Ngoài Mỹ và các thị trường lớn tại châu Âu, hồ tiêu Việt Nam còn được xuất sang UAE, Philippines và Hàn Quốc. Philippines nhập 6.064 tấn, trị giá 31,2 triệu USD; UAE mua 5.115 tấn, đạt 30,8 triệu USD.

Việc lượng xuất khẩu tăng 15,3% trong bối cảnh giá bình quân giảm cho thấy sức mua từ các thị trường quốc tế vẫn đóng vai trò then chốt đối với kim ngạch hồ tiêu Việt Nam. Trong đó, Mỹ nổi lên như thị trường có sức hút lớn nhất.

MẠNH LÊ