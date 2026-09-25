Mỹ mua 4.000 drone tấn công, một người điều khiển cả đàn.

Mỹ mua 4.000 drone tấn công, một người điều khiển cả đàn

Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ vừa trao đơn đặt hàng 4.000 máy bay không người lái tấn công một chiều mang tên Kiwi cho công ty Swarm Defense Technologies. Đây là loại drone tự lao vào mục tiêu và phát nổ, còn gọi là đạn tuần kích, khác với drone trinh sát chỉ quan sát rồi quay về. Hợp đồng có giá trị tối thiểu 25 triệu USD, đã bao gồm phần đạn dược đi kèm.

Swarm Defense Technologies đặt trụ sở tại bang Michigan. Công ty sẽ sản xuất toàn bộ số drone này tại một nhà xưởng rộng 40.000 feet vuông, tương đương gần 3.700 mét vuông, ở thành phố Auburn Hills.

Đơn hàng nằm trong Chương trình Thống trị Máy bay không người lái của Bộ Chiến tranh Mỹ. Đây là mô hình mua sắm theo kiểu thách thức, quân đội tổ chức thử nghiệm thực tế để đánh giá drone cỡ nhỏ trước khi ký hợp đồng sản xuất hàng loạt, thay vì chỉ xét hồ sơ kỹ thuật trên giấy. Swarm Defense giành được hợp đồng sau khi vượt qua vòng thi Gauntlet lần thứ hai, tổ chức tại căn cứ Fort Carson, bang Colorado.

Kiwi được thiết kế theo cấu hình bốn cánh quạt, chuyên cho nhiệm vụ tấn công một chiều. Swarm Defense vốn phát triển từ Firefly Drone Shows, doanh nghiệp đã chế tạo hơn 20.000 drone trình diễn theo đội hình từ năm 2017. Hai công ty hiện dùng chung nguồn lực kỹ thuật và sản xuất.

Phần mềm Strike Deck giúp một người điều khiển cả đàn drone

Giá trị công nghệ của hợp đồng nằm ở phần mềm điều khiển mặt đất Strike Deck, đi kèm với từng chiếc Kiwi. Phần mềm này cho phép một người vận hành duy nhất điều phối hàng chục drone trong cùng một thời điểm, thay vì cần một người giám sát riêng cho mỗi chiếc như cách vận hành truyền thống.

Strike Deck tự động hóa việc dẫn đường theo các điểm định vị đã lập trình sẵn và điều khiển bay cho drone đóng vai trò tiếp sức tín hiệu. Hệ thống liên tục tính toán lại đường bay của từng drone trong đàn để tránh tình trạng các máy bay gây nhiễu sóng lẫn nhau khi bay gần nhau.

Khi drone tiến vào giai đoạn tiếp cận mục tiêu, Strike Deck cung cấp hướng dẫn bay cuối cùng dựa trên mục tiêu do người vận hành chỉ định từ trước. Công ty cho biết việc chọn mục tiêu và quyết định tấn công vẫn do con người thực hiện, phần mềm không tự ý ra quyết định này.