Mỹ mời Tổng thống Nga Putin tham dự thượng đỉnh G20

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio gặp nhau bên lề Tuần lễ cấp cao của Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 81. Ảnh : TASS

Phát biểu sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov bên lề Tuần lễ cấp cao của Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York, ông Rubio nói Mỹ hy vọng Tổng thống Putin sẽ chấp nhận lời mời. Ông Rubio cho rằng hội nghị G20 có thể tạo cơ hội để Tổng thống Vladimir Putin trao đổi không chỉ với Tổng thống Mỹ Donald Trump mà còn với các nhà lãnh đạo khác.

Hãng tin Interfax dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga hoan nghênh động thái này và sẽ quyết định và tiếp tục xử lý vấn đề thông qua các kênh ngoại giao.

Theo hãng tin TASS, trong cuộc họp báo, ông Peskov nhấn mạnh hiện chưa có thông tin cụ thể về bất kỳ cuộc gặp cấp cao nào. Tuy nhiên, nếu đề cập khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ, Tổng thống Vladimir Putin sẵn sàng tham dự.

Theo ông Peskov, trong các cuộc điện đàm, Tổng thống Putin và Tổng thống Donald Trump đều bày tỏ sẵn sàng gặp nhau vào thời điểm phù hợp, nếu cần thiết.