Mỹ mở vòng trao đổi dầu mới, hướng tới hoàn tất cam kết với IEA

Bảng giá bán lẻ xăng, dầu tại một cây xăng ở thủ đô Washington D.C. (Mỹ). Ảnh: Ngọc Quang/PV TTXVN tại Mỹ

Đợt trao đổi mới nằm trong khuôn khổ thỏa thuận toàn cầu mà Mỹ đạt được hồi tháng 3/2026, khi cuộc xung đột Mỹ - Iran làm giá năng lượng leo thang. Theo thỏa thuận này, khoảng 30 quốc gia thành viên Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) thống nhất xả tổng cộng 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ. Trong số đó, Mỹ cam kết cho vay 172 triệu thùng từ SPR.

Kể từ khi xung đột bùng phát, Mỹ đã xả khoảng 132,5 triệu thùng dầu từ SPR. Lô 17 triệu thùng lần này thuộc 40 triệu thùng còn lại, cũng là đợt cuối cùng trong lộ trình xả kho.

Khác với hình thức bán thẳng, cơ chế trao đổi cho phép doanh nghiệp vay dầu thô từ SPR và hoàn trả sau, kèm theo một lượng dầu bổ sung như khoản lãi bằng hiện vật. Theo DOE, cách làm này vừa đưa nguồn cung đến ngay các nhà máy lọc dầu, vừa giúp bổ sung lại kho dự trữ trong tương lai mà không tốn ngân sách của người nộp thuế.

Tuy nhiên, việc giải ngân lô dầu cuối cùng không hề suôn sẻ. DOE từng chào 40 triệu thùng này vào tháng 6/2026, nhưng đến cuối tháng đó lại cho biết các doanh nghiệp chỉ đồng ý vay khoảng 500.000 thùng. Chính phủ Mỹ sau đó chào lại lô dầu này vào cuối tháng 9/2026.

DOE chưa công bố kết quả phân bổ của vòng tháng 9. Tuy vậy, công ty nghiên cứu và tư vấn Energy Aspects nhận định thông báo mới cho thấy khoảng 23 triệu thùng đã được trao trong vòng chào giá đó. Như vậy, đợt chào giá hiện tại nhằm phân bổ phần còn lại của lô dầu cuối cùng.

Với diễn biến này, Mỹ đang tiến gần tới việc hoàn tất cam kết 172 triệu thùng với IEA. Kết quả của vòng chào giá mới sẽ phản ánh nhu cầu thực tế của các nhà máy lọc dầu đối với nguồn dầu vay từ kho dự trữ, trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu vẫn chịu sức ép từ những bất ổn tại Trung Đông.