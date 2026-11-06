Mỹ mở rộng trừng phạt mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia

Trần Chí, 38 tuổi, người gốc Trung Quốc, Chủ tịch Tập đoàn Prince Group bị cáo buộc điều hành các khu phức hợp lừa đảo mạng ở Campuchia. Ảnh: Prince

Theo Bộ Tài chính Mỹ, Prince Group bị cáo buộc tổ chức các hoạt động lừa đảo đầu tư tiền điện tử, lừa đảo tình cảm và gian lận tài chính trực tuyến, chiếm đoạt hàng tỷ USD của các nạn nhân tại Mỹ và nhiều quốc gia. Các hoạt động này chủ yếu được thực hiện thông qua những trung tâm lừa đảo tại Đông Nam Á, có sử dụng lao động bị buôn bán và cưỡng bức. Nguồn tiền bất hợp pháp được rửa thông qua hệ thống công ty bình phong, doanh nghiệp đăng ký ở nước ngoài, trung gian tài chính và các giao dịch tài sản kỹ thuật số.

Đợt trừng phạt lần này tập trung vào mạng lưới doanh nghiệp và tài chính hỗ trợ Prince Group, bao gồm các cá nhân, công ty có liên hệ tại Campuchia, Hong Kong (Trung Quốc), Singapore (Xin-ga-po), Malaysia và Quần đảo Virgin thuộc Anh. Mỹ cáo buộc các đối tượng này hỗ trợ che giấu quyền sở hữu tài sản, chuyển nhượng tài sản và né tránh các biện pháp trừng phạt trước đó vào tháng 10/2025 và tháng 6/2026. Ngoài ra, Mỹ trừng phạt Chui Kok Wa, công dân Malaysia, vì điều hành mạng lưới lừa đảo tại Madagascar, chiếm đoạt hơn 400.000 USD từ các nạn nhân Mỹ.

Theo quyết định của Bộ Tài chính, toàn bộ tài sản của các đối tượng bị trừng phạt thuộc phạm vi tài phán Mỹ sẽ bị phong tỏa; các cá nhân, tổ chức Mỹ nhìn chung bị cấm thực hiện giao dịch liên quan. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục triệt phá toàn bộ hệ thống hỗ trợ các tổ chức lừa đảo, từ ban lãnh đạo đến mạng lưới doanh nghiệp và trung gian tài chính.