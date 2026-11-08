Mỹ mở rộng phong tỏa Iran, Tehran cảnh báo đòn đáp trả 'hủy diệt'

Khói bốc lên sau vụ tấn công tại Tehran, Iran. Ảnh: THX/TTXVN

Theo thông báo được Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đăng tải trên mạng xã hội X ngày 7/11, Đô đốc Brad Cooper, Tư lệnh CENTCOM, đã chỉ đạo thành lập Lực lượng Đặc nhiệm Iron Gate (Cổng Sắt), gồm khoảng 20 nhân sự dân sự và quân sự, đặt trụ sở tại Tampa, bang Florida.

Đơn vị này có nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan chính phủ Mỹ nhằm ngăn chặn Iran sử dụng các tuyến đường bộ và Biển Caspi để vận chuyển vũ khí, vật tư và duy trì những nguồn thu mà Washington cho là bất hợp pháp.

Cụ thể, Iron Gate sẽ tập trung giám sát và ngăn chặn hoạt động vận chuyển các hệ thống vũ khí tiên tiến, công nghệ lưỡng dụng và vật tư thuộc diện trừng phạt qua biên giới trên bộ của Iran và Biển Caspi.

Theo CENTCOM, việc mở rộng phạm vi kiểm soát nhằm hạn chế khả năng Tehran tiếp nhận trang thiết bị quân sự, tái thiết năng lực sản xuất quốc phòng và duy trì nguồn tài chính.

Đô đốc Cooper tuyên bố: "Việc thành lập Lực lượng Đặc nhiệm Iron Gate củng cố thành công của chiến dịch phong tỏa kiên quyết mà chúng tôi đang thực hiện đối với Iran trên biển".

Theo Tư lệnh CENTCOM, sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa CENTCOM và các cơ quan chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục hạn chế khả năng của Tehran trong việc tài trợ cho các hoạt động mà Washington coi là khủng bố, tái thiết nhà máy sản xuất vũ khí và bổ sung trang thiết bị cho quân đội.

Động thái mới diễn ra trong bối cảnh Mỹ tiếp tục duy trì chiến dịch phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran. Theo số liệu do CENTCOM công bố, các biện pháp phong tỏa đã ngăn Tehran xuất khẩu lượng dầu thô trị giá hơn 25 tỷ USD trong những tháng gần đây.

Trong khi Iron Gate tập trung vào các tuyến vận chuyển qua biên giới trên bộ và Biển Caspi, lực lượng Mỹ vẫn tiếp tục kiểm soát hoạt động hàng hải tại các cảng Iran dọc Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman.

CENTCOM khẳng định các biện pháp phong tỏa sẽ được áp dụng đối với mọi tàu thuyền ra vào các cảng Iran, ngoại trừ những chuyến hàng viện trợ nhân đạo.

Cảnh báo của Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran (SNSC), Thiếu tướng Mohsen Rezaei đăng trên nền tảng mạng xã hội X. Ảnh chụp màn hình

Phản ứng trước nguy cơ Washington tiếp tục gia tăng sức ép quân sự, Tehran đưa ra cảnh báo cứng rắn về hậu quả của bất kỳ hành động tấn công mới nào.

Theo hãng thông tấn Mehr (MNA) ngày 8/11, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran (SNSC), Thiếu tướng Mohsen Rezaei, tuyên bố Mỹ sẽ phải hứng chịu đòn đáp trả "mang tính hủy diệt" nếu quyết định phát động một cuộc chiến mới chống Iran.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X vào tối 7/11, ông Rezaei trực tiếp đề cập đến những nhân vật cấp cao trong chính quyền Mỹ, cho rằng Phó Tổng thống JD Vance đã thừa nhận thất bại, Ngoại trưởng Marco Rubio đang đứng trước nguy cơ rời nhiệm sở, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth sẽ sớm bị cách chức, còn Tư lệnh CENTCOM hiện đã trở thành một người làm podcast.

Từ những nhận định trên, ông Rezaei đặt câu hỏi ai trong chính quyền Washington hiện là người cần tiếp nhận thông điệp cảnh báo của Tehran. Theo ông, bất kỳ quyết định nào nhằm phát động chiến tranh đều sẽ phải đối mặt với một đòn đáp trả "mang tính hủy diệt".

Việc Mỹ mở rộng chiến dịch phong tỏa từ các tuyến hàng hải sang biên giới trên bộ và Biển Caspi, cùng cảnh báo đáp trả từ Iran, cho thấy hai bên tiếp tục gia tăng sức ép đối với nhau trên cả phương diện kinh tế và quân sự. Trong bối cảnh đó, nguy cơ leo thang căng thẳng sẽ phụ thuộc đáng kể vào cách Washington triển khai các biện pháp ngăn chặn mới và phản ứng tiếp theo của Tehran.