Mỹ mở rộng mạng lưới trạm sạc xe điện với tốc độ kỷ lục

Gần 2.000 trạm sạc công cộng với hơn 12.000 cổng sạc mới đã được bổ sung tại Mỹ tính đến đầu tháng 10. Ảnh: Insideevs

Hàng nghìn trạm sạc xe điện mới đã xuất hiện tại Mỹ trong năm nay, góp phần mở rộng mạng lưới phục vụ lượng phương tiện điện đang lưu hành. Các doanh nghiệp không chỉ tăng số lượng trạm mà còn chú trọng công suất, vị trí lắp đặt và chất lượng dịch vụ.

Theo dữ liệu của hãng nghiên cứu Paren được Wall Street Journal dẫn lại, tính đến đầu tháng 10, Mỹ đã bổ sung gần 2.000 trạm sạc công cộng với hơn 12.000 cổng sạc mới trong năm 2026. Năm 2025, nước này ghi nhận 3.885 trạm cùng 19.839 cổng sạc được lắp đặt.

Dù tốc độ xây dựng chưa vượt mức cùng kỳ năm trước, việc mở rộng mạng lưới vẫn tiếp diễn nhằm đáp ứng nhu cầu của lượng xe điện đã lưu hành và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người sử dụng.

Hàng nghìn trạm sạc mới xuất hiện

Theo Paren, Mỹ hiện có hơn 80.000 cổng sạc nhanh công cộng. Riêng quý II/2026, các doanh nghiệp đưa vào hoạt động 806 trạm với 4.382 cổng sạc mới, tăng so với 625 trạm và 3.521 cổng sạc trong quý đầu năm.

Tesla dẫn đầu về số cổng sạc nhanh mới trong quý II, với 1.185 cổng, chiếm khoảng 27% tổng số cổng được bổ sung. Theo sau là Walmart với 368 cổng, ChargePoint với 333 cổng và Red E với 315 cổng.

Sự tham gia của các nhà bán lẻ cho thấy hạ tầng sạc xe điện ngày càng gắn với những hoạt động thường ngày. Thay vì chỉ bố trí thiết bị tại các bãi đỗ riêng biệt, doanh nghiệp chú trọng những địa điểm gần cửa hàng, nhà hàng và khu dân cư, giúp người lái xe kết hợp sạc pin với mua sắm hoặc nghỉ ngơi.

Walmart cuối tháng 8 đưa trạm sạc nhanh thứ 100 của mình vào hoạt động. Trong khi đó, Ionna, mạng lưới được nhiều hãng ôtô hậu thuẫn, thông báo có hơn 180 địa điểm sạc nhanh công cộng kể từ khi bắt đầu triển khai vào năm 2025.

Các trạm mới cũng được trang bị nhiều cổng sạc hơn để phục vụ nhiều phương tiện cùng lúc. Công suất thiết bị cao hơn giúp rút ngắn thời gian nạp điện, một trong những yếu tố quan trọng đối với người thường xuyên di chuyển đường dài.

Đồ họa thể hiện vị trí các trạm sạc xe điện trên toàn nước Mỹ. Ảnh: Govtech

Bill Ferro, đồng sáng lập kiêm Giám đốc công nghệ của Paren, gọi quá trình này là “cuộc đại xây dựng trên khắp nước Mỹ”.

“Bạn không nhận ra mình đang ở trong cuộc cho đến khi đã đứng giữa nó”, ông nói với Wall Street Journal.

Tuy nhiên, hạ tầng sạc vẫn phát triển không đồng đều giữa các địa phương. Khoảng 80% số trạm sạc nhanh mới trong quý II được xây dựng tại khu vực đô thị, nơi tập trung đông phương tiện và có nhu cầu sử dụng lớn.

California dẫn đầu với khoảng 120 trạm mới, tiếp theo là Texas, Florida, Illinois và New York. Các doanh nghiệp cũng bổ sung điểm sạc tại khu vực nông thôn và dọc các tuyến đường liên bang, song tốc độ triển khai chậm hơn.

Sự chênh lệch này cho thấy việc mở rộng mạng lưới không chỉ là tăng số lượng trạm sạc. Khả năng tiếp cận, khoảng cách giữa các điểm sạc và mức độ thuận tiện đối với người lái xe cũng là những yếu tố quan trọng.

Nhu cầu sạc công cộng tiếp tục tăng

Một trong những động lực của thị trường là nhu cầu sử dụng thực tế. Khác với doanh số bán xe mới, số lượt sạc phản ánh hoạt động của toàn bộ lượng xe điện đang lưu hành, bao gồm cả những phương tiện đã được sử dụng nhiều năm.

Theo Paren, số lượt sạc nhanh công cộng tại Mỹ đạt khoảng 46 triệu trong quý II/2026, tăng so với mức 40 triệu lượt của quý trước. Tỷ lệ sử dụng trung bình của các cổng sạc duy trì quanh mức 15,8%.

Đến quý III, số lượt sạc tiếp tục tăng lên 50,4 triệu, cao hơn 26% so với cùng kỳ năm 2025. Tỷ lệ sử dụng trung bình đạt 15,9%, gần như không thay đổi so với quý trước.

Những số liệu này cho thấy nhu cầu sạc công cộng tiếp tục tăng trong quá trình mở rộng hạ tầng. Tuy nhiên, mức độ sử dụng có sự khác biệt đáng kể giữa các khu vực. Tại 30 vùng đô thị lớn nhất nước Mỹ, tỷ lệ sử dụng cổng sạc đạt 21,1% trong quý III, so với khoảng 11% ở những khu vực còn lại.

Các trạm sạc xe điện xuất hiện ngày càng nhiều và tiện lợi, ở gần khu dân cư, nơi mua sắm với chất lượng dịch vụ ngày càng cao hơn trước. Ảnh: Los Angles Times, Greencarreports, Reuters.

Một nguồn nhu cầu đáng chú ý đến từ các phương tiện hoạt động dịch vụ. Giám đốc điều hành EVgo Badar Khan cho biết tỷ trọng điện năng tiêu thụ tại mạng lưới của hãng bởi xe dịch vụ gọi xe đã tăng từ khoảng 10% lên 25%.

Do thường xuyên di chuyển, những phương tiện này có nhu cầu sạc nhanh lớn hơn xe cá nhân. Đây cũng là nhóm khách hàng có thể giúp các trạm tăng số lượt sử dụng và cải thiện hiệu quả kinh doanh.

Chất lượng dịch vụ sạc công cộng cũng có những cải thiện. Theo khảo sát năm 2026 của J.D. Power, tỷ lệ người dùng gặp sự cố không thể sạc tại trạm giảm còn 12%, so với 14% trước đó.

Mức độ hài lòng đối với sạc nhanh một chiều đạt 666 điểm trên thang 1.000, tăng 12 điểm. Tuy nhiên, mức hài lòng đối với sạc công cộng cấp độ 2 giảm 12 điểm, còn 595 điểm, cho thấy chất lượng dịch vụ chưa đồng đều.

Dù nhu cầu tăng, kinh doanh trạm sạc vẫn đòi hỏi vốn đầu tư lớn và thời gian thu hồi kéo dài. Một số doanh nghiệp tiếp tục thua lỗ trong quá trình mở rộng mạng lưới.

ChargePoint ghi nhận doanh thu quý II tăng 18% so với cùng kỳ, đạt 116 triệu USD, nhưng vẫn lỗ ròng 35,6 triệu USD. EVgo cũng báo lỗ ròng 46,3 triệu USD trong cùng quý.

Một chiếc xe điện tại trạm sạc nhanh EVgo ở Nam San Francisco. Ảnh: Bloomberg

Rick Wilmer, Giám đốc điều hành ChargePoint, thừa nhận ngành vẫn đối mặt nhiều lo ngại, song cho rằng nhu cầu phát triển hạ tầng là có thật.

“Tôi nghĩ nhiều người trong ngành vẫn đang hết sức lo lắng. Nhưng tăng trưởng là có thật. Cộng đồng sử dụng xe điện muốn có thêm nhiều trạm sạc”, ông nói với Wall Street Journal.

Trong khi đó, tỷ trọng xe điện trong doanh số ôtô mới tại Mỹ đã giảm so với mức đỉnh khoảng 12% vào quý III/2025, xuống quanh 6% trong năm 2026. Tuy nhiên, biến động của doanh số xe mới không phản ánh đầy đủ nhu cầu sạc của lượng phương tiện đang hoạt động trên đường.

Số lượt sạc công cộng tại Mỹ tiếp tục tăng, song điều đó không đồng nghĩa các doanh nghiệp vận hành đã có lãi. Với ChargePoint, EVgo và những nhà đầu tư khác, thách thức giờ đây không chỉ là xây thêm trạm, mà còn là biến nhu cầu sử dụng ngày càng lớn thành doanh thu đủ bù đắp chi phí. Cuộc đua mở rộng mạng lưới vì thế đang dần chuyển sang bài toán khai thác hiệu quả những trạm sạc đã được xây dựng.