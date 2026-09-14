Mỹ mở rộng chương trình KC-46A, tăng khả năng tiếp nhiên liệu tầm xa cho đồng minh

Không quân Mỹ đã nâng trần hợp đồng cung cấp máy bay tiếp dầu KC-46A Pegasus từ 5,7 tỷ USD lên 19,1 tỷ USD.

Động thái này mở rộng khuôn khổ hợp đồng để đáp ứng các yêu cầu hậu sản xuất, nâng cấp và hỗ trợ đối với máy bay KC-46A của các đồng minh, trong đó có Nhật Bản, Israel và những khách hàng Bán vũ khí cho nước ngoài (FMS) trong tương lai.

Theo thông báo hợp đồng ngày 11/9/2026, phần điều chỉnh được thực hiện trong khuôn khổ hợp đồng FA8609-19-D-0007, với công việc chủ yếu tại Seattle.

Chưa có khoản kinh phí cụ thể nào được cam kết khi mức trần hợp đồng được điều chỉnh. Cấu trúc này cho phép Washington đáp ứng các yêu cầu phát sinh mà không cần thiết lập một hợp đồng riêng cho từng nhu cầu.

Hợp đồng ban đầu được trao vào tháng 4/2019 theo chương trình KC-46 Pegasus. Đây là dạng hợp đồng không xác định trước số lượng và thời gian cung cấp, cho phép thực hiện nhiều công việc sau sản xuất, từ sửa đổi theo yêu cầu của khách hàng đến các hoạt động liên quan đến tiêu chuẩn hàng không dân dụng.

Việc nâng trần lên 19,1 tỷ USD tạo thêm dư địa để Không quân Mỹ hỗ trợ các chương trình FMS đến năm 2035, nhưng không đồng nghĩa toàn bộ giá trị này sẽ được sử dụng.

Nhật Bản và Israel hiện là những khách hàng quốc tế quan trọng của KC-46A. Nhật Bản đã đưa loại máy bay này vào khai thác tại Căn cứ Không quân Miho và tiếp tục bổ sung máy bay trong chương trình quốc phòng.

Trong khi đó, Israel nhận chiếc KC-46 đầu tiên vào tháng 5/2026, nằm trong hợp đồng mua 6 máy bay.

Với các quốc gia này, máy bay tiếp dầu giữ vai trò quan trọng trong việc kéo dài thời gian hoạt động và phạm vi tác chiến của máy bay chiến đấu.

Được phát triển trên nền tảng máy bay thương mại Boeing 767, KC-46A có khả năng mang 212.299 pound nhiên liệu, tương đương 96,3 tấn.

Máy bay sử dụng 2 động cơ phản lực cánh quạt Pratt & Whitney PW4062 cho lực đẩy lớn.

Hệ thống cần tiếp nhiên liệu điều khiển điện tử có tốc độ truyền nhiên liệu tới 1.200 gallon/phút. Máy bay cũng được trang bị hệ thống ống mềm và phễu để tiếp nhiên liệu cho các máy bay sử dụng đầu dò.

KC-46A còn có thể đảm nhiệm nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa, hành khách và sơ tán y tế. Máy bay có khả năng được tiếp nhiên liệu trên không, qua đó hỗ trợ các nhiệm vụ kéo dài và những chuỗi tiếp dầu trên các tuyến triển khai đường dài.

Việc mở rộng chương trình phản ánh nhu cầu ngày càng lớn về năng lực tiếp nhiên liệu trên không trong các hoạt động phân tán.

Với Nhật Bản, năng lực này đặc biệt quan trọng khi lực lượng không quân phải hoạt động trên không gian rộng ở khu vực tây nam.

Với Israel, KC-46A cũng giúp tăng khả năng duy trì hoạt động của máy bay chiến đấu trong các nhiệm vụ tầm xa.