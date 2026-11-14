Mỹ mở lại không phận sau sự cố hàng không nghiêm trọng, nâng yêu cầu ngân sách cải thiện hệ thống kiểm soát không lưu lên 50 tỷ USD

Theo Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy, sự cố bắt đầu lúc 15h36 ngày 13/11, khi các trung tâm kiểm soát không lưu phát hiện bất ổn trong hệ thống radar và liên lạc. Ông giải thích: “Các bộ chuyển mạch và bộ định tuyến của chúng tôi thực sự bị quá tải dữ liệu, khiến dữ liệu truyền về xuất hiện những điểm không nhất quán. Vì vậy, chúng tôi buộc phải đóng hệ thống”.

Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy. (Ảnh: AP)

Không phận được mở lại lúc 20h15 cùng ngày (giờ địa phương), sau khoảng 4 giờ toàn bộ hoạt động cất cánh trên cả nước bị đình chỉ. Đây là đợt đình trệ hàng không toàn quốc kéo dài nhất tại Mỹ kể từ sau vụ khủng bố ngày 11/9/2001. Ông Duffy cho biết các chuyến bay sẽ được nối lại từng bước, các hãng cần thêm thời gian để khôi phục lịch trình bình thường. Các chuyên gia hàng không nhận định sự cố có thể gây xáo trộn lịch trình nhiều ngày.

Theo FlightRadar24, hơn 6.600 chuyến bay bị hủy và 8.600 chuyến bị hoãn; khoảng 1.500 chuyến dự kiến khai thác ngày 14/11 cũng bị hủy. Hàng chục nghìn hành khách mắc kẹt tại các sân bay. Ông Duffy cùng Bộ trưởng An ninh Nội địa Markwayne Mullin đã gặp Tổng thống Donald Trump tại Phòng Bầu dục để thảo luận về sự cố.

Theo ông Duffy, hệ thống không có thời điểm nào mất hoàn toàn khả năng liên lạc hoặc theo dõi bằng radar nên cơ quan chức năng vẫn bảo đảm hạ cánh an toàn cho hàng nghìn máy bay. Ông khẳng định sự cố đã được khắc phục, hoạt động bay hiện an toàn.

Trong giao dịch ngoài giờ ngày 13/11, cổ phiếu American Airlines, United Airlines và Delta Air Lines giảm 1-2%, JetBlue Airways giảm khoảng 3%.

Theo Reuters, ông Duffy và Nhà Trắng ban đầu đề nghị 30,1 tỷ USD để nâng cấp các sân bay và hệ thống kiểm soát không lưu cũ. Sau sự cố, mức đề nghị được điều chỉnh lên 50 tỷ USD.

Ông Duffy nhấn mạnh tình hình rất cấp bách, Mỹ cần cải tổ toàn diện hệ thống kiểm soát không lưu đã cũ kỹ để ngăn sự cố tương tự tái diễn. Hệ thống này hiện đối mặt công nghệ lạc hậu, thiết bị và liên lạc thường trục trặc, cùng tình trạng thiếu hàng nghìn kiểm soát viên. Do đảng Dân chủ sẽ nắm quyền kiểm soát Quốc hội từ tháng 1 năm tới, chính quyền ông Trump hy vọng Quốc hội thông qua khoản ngân sách trước cuối năm. Năm ngoái, Quốc hội đã phê duyệt 12,5 tỷ USD để cập nhật hệ thống và tuyển thêm kiểm soát viên trong 5 năm.

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