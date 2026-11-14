Mỹ mở lại không phận sau khi đình chỉ toàn bộ các chuyến bay nội địa

Bộ trưởng Giao thông vận tải Sean Duffy cho biết Cục Hàng không Liên bang (FAA) đã hủy bỏ lệnh cấm bay. (Ảnh: AP)

Biện pháp khẩn cấp khiến hàng nghìn chuyến bay phải tạm dừng, hàng trăm chuyến bị hủy và kế hoạch của hàng trăm nghìn người bị gián đoạn đã kết thúc. Tổng thời gian kéo dài khoảng bốn tiếng đồng hồ.

Phát biểu tại Nhà Trắng lúc 8h15' tối theo giờ miền Đông, ông Duffy nói: "Chúng tôi đã mở cửa không phận". Ông tiếp tục: "Vậy điều đó có nghĩa là tất cả các chuyến bay sẽ cất cánh ngay bây giờ sao? Sẽ rất chậm, đúng không? Vì vậy, nếu bạn đang xem, bạn đang ở sân bay, hãy kiểm tra với hãng hàng không của mình. Điều đó phụ thuộc vào việc chúng tôi có đủ phi hành đoàn, phi công và tiếp viên hàng không để thực hiện chuyến bay của bạn hay không? Chúng tôi sẽ cố gắng di chuyển càng nhiều chuyến bay càng tốt tối nay. Nếu chúng tôi có đủ nhân lực để di chuyển các chuyến bay đó. Nếu không, chúng tôi sẽ bắt đầu vào sáng mai với các đối tác hàng không của mình để di chuyển các máy bay đó. Nhưng sẽ mất một thời gian để chúng tôi khắc phục những gì đã xảy ra".

Việc tạm dừng hoạt động trên toàn quốc không phải là chuyện thường xuyên xảy ra ở Mỹ. Chúng chỉ được cấp trong trường hợp khẩn cấp.

Ví dụ, sau vụ tấn công ngày 11/9, Cục Hàng không Liên bang đã ra lệnh tạm dừng mọi hoạt động bay trên toàn quốc.

Lần này, có vẻ như lệnh này là do lỗi kỹ thuật, có thể liên quan đến vấn đề liên lạc.

Lệnh tạm dừng hoạt động trên mặt đất duy nhất được ban hành trong khoảng thời gian từ đó đến các vụ tấn công khủng bố là vào tháng 1/2023, khi hệ thống thông báo cho phi công gặp sự cố.

Theo tính toán của AP, có 22.232 chuyến bay dự kiến ​​khởi hành từ các sân bay của Mỹ vào thứ Bảy. Con số này cao hơn khoảng 4.000 chuyến so với thứ Sáu (thứ Bảy thường là ngày có lượng khách du lịch thấp hơn). Hơn 30% các chuyến bay khởi hành từ Mỹ đã bị hủy vào thứ Sáu. Và hơn 5% số chuyến bay dự kiến ​​vào thứ Bảy đã bị hủy. Một số quốc gia có nhiều chuyến bay đến Mỹ bị hủy nhất bao gồm Mexico, Canada và Vương quốc Anh.

Nh.Thạch