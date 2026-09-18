Mỹ mở đường cho Ả Rập Saudi mua 48 tiêm kích F-35

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 17-9 phê duyệt kế hoạch bán cho Ả Rập Saudi gói máy bay chiến đấu F-35 Lightning II trị giá ước tính 24,3 tỷ USD, đánh dấu một bước tiến đáng kể trong hợp tác quốc phòng giữa Washington và Riyadh.

Các tiêm kích F-35A Lightning II của Không quân Mỹ tại căn cứ Tyndall, bang Florida. Ảnh: Không quân Mỹ

Đề xuất gồm 48 máy bay F-35, 49 động cơ Pratt & Whitney, cùng thiết bị liên lạc, phụ tùng và các hạng mục hỗ trợ khác. Tuy nhiên, thương vụ vẫn cần được Quốc hội Mỹ phê duyệt trước khi chính thức có hiệu lực.

Ả Rập Saudi đã muốn mua F-35 trong nhiều năm để hiện đại hóa lực lượng không quân. Hiện nước này đang sử dụng nhiều loại máy bay chiến đấu, trong đó có F-15 của Boeing, Tornado và Typhoon của châu Âu.

F-35 do tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin sản xuất và được trang bị công nghệ tàng hình, giúp giảm khả năng bị phát hiện. Israel hiện là quốc gia duy nhất tại Trung Đông sở hữu loại máy bay này và đã đưa F-35 vào sử dụng trong khoảng một thập kỷ qua.

Đây cũng là lý do đề xuất bán F-35 cho Ả Rập Saudi nhận được nhiều chú ý. Từ lâu, Mỹ duy trì chính sách bảo đảm Israel có lợi thế về trang bị và năng lực quân sự so với các nước khác trong khu vực. Vì vậy, mọi thương vụ lớn với các quốc gia Trung Đông đều phải được cân nhắc trong khuôn khổ này.

Đại sứ quán Ả Rập Saudi tại Washington hoan nghênh đề xuất, cho rằng thương vụ cho thấy quan hệ đối tác chiến lược và hợp tác quốc phòng giữa hai nước tiếp tục được mở rộng.

Quan hệ quốc phòng Mỹ - Ả Rập Saudi đã được mở rộng trong thời gian gần đây. Năm 2025, Washington đồng ý gói hợp tác quốc phòng trị giá gần 142 tỷ USD với Riyadh, được Nhà Trắng khi đó mô tả là thỏa thuận lớn nhất từ trước đến nay giữa hai nước trong lĩnh vực này.

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