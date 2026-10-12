Mỹ mở cuộc điều tra chống độc quyền đối với 5 đài truyền hình lớn

Người phát ngôn Bộ Tư pháp Mỹ, bà Emily Covington, xác nhận cơ quan này đã gửi các yêu cầu điều tra dân sự (tới các nhà đài vào ngày 10/10. Phía Bộ Tư pháp đưa ra lý do điều tra dựa trên Luật Chống độc quyền (Đạo luật Sherman): "Các thành viên của nhóm phóng viên truyền hình đã tẩy chay việc đưa tin về các sự kiện của Nhà Trắng. Việc các đối thủ cạnh tranh thương mại liên kết tẩy chay tập thể có thể vi phạm Đạo luật Sherman. Cục Chống độc quyền đang tiến hành điều tra để xác định liệu các tổ chức tin tức này có vi phạm luật hay không."

Nhóm “press pool” truyền hình Nhà Trắng là cơ chế luân phiên giữa 5 đài lớn (ABC, CBS, CNN, NBC, Fox News) để chia sẻ chi phí và ghi hình các hoạt động của Tổng thống Mỹ, sau đó phân phối tư liệu cho các cơ quan báo chí khác trên toàn quốc.

Căng thẳng nổ ra ngày 21/9, khi chính quyền Tổng thống Donald Trump tước thẻ tác nghiệp và cấm các nhà báo thuộc CNN, MS NOW và Politico vào Nhà Trắng với lý do các đơn vị này "đưa tin giả" và "không đảm bảo tiêu chuẩn chuyên môn". Phía Nhà Trắng cho rằng việc đưa tin về Tổng thống là "đặc quyền chứ không phải quyền mặc định".

Hành động này ngay lập tức gặp phải sự phản kháng quyết liệt từ giới báo chí. 5 đài truyền hình trong “press pool” đã đồng loạt dừng tham gia phân công quay phát hình ảnh Tổng thống, đồng thời đệ đơn kiện chính quyền lên tòa án liên bang với cáo buộc vi phạm Quyền tự do ngôn luận và Tự do báo chí theo Tu chính án thứ nhất Hiến pháp Mỹ.

Mặc dù ngày 24/9, Tòa án Liên bang Mỹ đã ra phán quyết khẩn cấp yêu cầu Nhà Trắng khôi phục ngay lập tức quyền tác nghiệp cho các nhà báo, chính quyền ông Trump sau đó vẫn tiếp tục hạn chế phóng viên CNN và Politico bước lên chuyên cơ Air Force One cùng Tổng thống.

Hiện, động thái dùng luật chống độc quyền để truy cứu các cơ quan truyền thông của Bộ Tư pháp Mỹ đang vấp phải làn sóng phản đối từ các tổ chức bảo vệ nhà báo tại Mỹ.