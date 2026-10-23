Mỹ miễn trừ lệnh cấm thiết bị robot nước ngoài cho tập đoàn Intel

Trụ sở Intel tại Santa Clara, California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Cơ quan này giải thích quyết định trên nhằm ngăn ngừa nguy cơ gián đoạn hoạt động cung ứng các dịch vụ sản xuất chất bán dẫn nội địa phục vụ các khách hàng của Intel.

Trong văn bản kiến nghị gửi lên FCC vào tuần trước, Intel khẳng định các thiết bị tự hành này đóng vai trò sống còn đối với hoạt động sản xuất chip tại các nhà máy ở Mỹ của hãng. Nếu không nhận được miễn trừ này, Intel sẽ không thể thực hiện các thay đổi về phần mềm, firmware (một chương trình máy tính đặc biệt được đưa trực tiếp vào bộ nhớ của phần cứng để điều khiển các chức năng cốt lõi) cũng như phần cứng cho hệ thống Phương tiện Tự hành Dẫn đường (AGV) – nhóm thiết bị bị cơ quan quản lý xếp vào danh mục robot.

Phía Intel cho biết các phương tiện này được sử dụng để vận chuyển nguyên vật liệu trong các cơ sở bán dẫn và đã vận hành liên tục hơn hai thập kỷ qua. Họ nhấn mạnh thị trường nội địa Mỹ hiện thiếu các giải pháp thay thế để đáp ứng yêu cầu vận hành, trong khi việc thay thế toàn bộ hệ thống AGV sẽ mất nhiều năm và gây gián đoạn nghiêm trọng quy trình sản xuất.

Động thái cấp phép ngoại lệ của FCC diễn ra sau khi cơ quan này ban hành lệnh cấm nhập khẩu các dòng robot hình người, robot bốn chân và bộ biến tần nối mạng mới từ Trung Quốc vào tháng 7 vừa qua. Lệnh cấm nằm trong chiến lược bảo vệ hạ tầng phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) của Mỹ trước các rủi ro an ninh quốc gia, đồng thời thúc đẩy nỗ lực đưa chuỗi sản xuất các ngành công nghiệp trọng điểm quay trở lại nội địa.

Kể từ khi áp dụng quy định mới, FCC đã linh hoạt cấp một số phê duyệt đặc cách cho phép tiếp tục nhập khẩu các thiết bị robot cụ thể.

Giới phân tích nhận định các dòng robot hình người tích hợp trí tuệ nhân tạo sẽ sớm được triển khai rộng rãi trong cả lĩnh vực công nghiệp lẫn tiêu dùng, trong khi làn sóng bùng nổ xây dựng các trung tâm dữ liệu tại Mỹ cũng đang phụ thuộc rất lớn vào các nguồn cung cấp biến tần ổn định.