Mỹ miễn áp dụng nhiều biện pháp trừng phạt và thuế quan mới đối với Nga vì 'lợi ích quốc gia'

Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh miễn áp dụng nhiều biện pháp trừng phạt Nga. (Nguồn: Vecteezy)

Theo sắc lệnh được công bố trên trang web Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump đã gửi Quốc hội văn bản xác nhận việc miễn áp dụng các biện pháp nói trên vào thời điểm hiện tại là phù hợp với lợi ích quốc gia Mỹ, kèm báo cáo giải thích cơ sở của quyết định.

Đạo luật Lindsey O. Graham về trừng phạt Nga và Iran năm 2026 được Tổng thống Trump ký ban hành ngày 18/9. Văn bản quy định các biện pháp nhằm gia tăng sức ép kinh tế đối với Nga liên quan đến chiến dịch quân sự tại Ukraine, đồng thời trao cho Tổng thống Mỹ quyền áp thuế lên tới 100% đối với hàng hóa từ những quốc gia thuộc nhóm nhập khẩu dầu mỏ và khí đốt Nga lớn nhất, theo các điều kiện được quy định trong luật.

Tuy nhiên, sắc lệnh mới miễn áp dụng nhiều điều khoản trừng phạt và thuế quan trước khi các biện pháp này có hiệu lực. Quyết định không ảnh hưởng đến những biện pháp trừng phạt Nga đã được ban hành theo các sắc lệnh hành pháp trước đó.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump tìm cách xử lý những sức ép liên quan đến nguồn cung và giá năng lượng. Trước đó, nhà lãnh đạo Mỹ thông báo đạt thỏa thuận với Nga về việc cung cấp dầu diesel nhằm bổ sung nguồn cung cho thị trường và góp phần hạ nhiệt giá nhiên liệu.

Thỏa thuận vấp phải sự phản đối của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, một số nghị sĩ Mỹ và các đồng minh châu Âu. Những người chỉ trích lo ngại nguồn thu từ xuất khẩu năng lượng có thể giúp Nga tiếp tục tài trợ cho chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Quyết định miễn áp dụng các biện pháp trừng phạt mới cũng bị một số nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ tại Quốc hội Mỹ chỉ trích. Họ cho rằng động thái này đi ngược mục tiêu ban đầu của đạo luật là gia tăng sức ép kinh tế đối với Moscow.

Theo quy định của đạo luật, Tổng thống Mỹ có thể miễn áp dụng các biện pháp trừng phạt bằng cách thông báo với Quốc hội rằng ông xác định những biện pháp này không phục vụ lợi ích quốc gia.

Sắc lệnh ngày 16/10 không bãi bỏ toàn bộ các biện pháp trừng phạt hiện hành của Mỹ đối với Nga, mà tập trung vào việc miễn áp dụng nhiều biện pháp mới được quy định trong đạo luật vừa ban hành.

(theo Reuters)