Mỹ miễn áp dụng nhiều biện pháp trừng phạt mới với Nga

Theo sắc lệnh đăng trên trang web Nhà Trắng, ông Trump quyết định miễn áp dụng một loạt biện pháp trừng phạt, hạn chế và thuế quan được quy định trong Đạo luật Lindsey O. Graham về trừng phạt Nga và Iran năm 2026.

Tổng thống Mỹ cho biết đã gửi Quốc hội văn bản xác nhận việc miễn áp dụng các biện pháp này vào thời điểm hiện nay là phù hợp với lợi ích quốc gia, kèm báo cáo giải thích cơ sở của quyết định.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một sự kiện ở Florida, ngày 16/10. Ảnh: AP

Đạo luật Lindsey O. Graham được ký ban hành ngày 18/9, sau khi Quốc hội Mỹ thông qua với sự ủng hộ của cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ. Đạo luật được đặt theo tên Thượng nghị sĩ Lindsey O. Graham, người qua đời hồi tháng 7 và là một trong những người vận động mạnh mẽ cho các biện pháp gia tăng sức ép kinh tế đối với Nga nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine.

Đạo luật hướng tới tăng cường trừng phạt các quan chức, ngân hàng và lĩnh vực năng lượng, quốc phòng của Nga, đồng thời nhắm vào “hạm đội bóng đêm” gồm các tàu chở dầu bị cho là được Moscow sử dụng để né tránh các biện pháp trừng phạt của phương Tây. Văn bản cũng trao cho Tổng thống Mỹ quyền áp thuế lên tới 100% đối với hàng hóa từ các quốc gia thuộc nhóm nhập khẩu dầu mỏ và khí đốt Nga lớn nhất, theo những điều kiện được quy định trong luật.

Tuy nhiên, sắc lệnh mới của ông Trump đã miễn áp dụng nhiều điều khoản trừng phạt và thuế quan nói trên trước khi chúng được triển khai. Sắc lệnh cũng nêu rõ việc miễn áp dụng này không ảnh hưởng đến các biện pháp trừng phạt Nga đã được ban hành theo những sắc lệnh hành pháp trước đó.